¿Carga lenta, semirrápida o rápida? Así se puede elegir el cargador adecuado para un vehículo eléctrico

El sector automotor en Colombia ha conseguido grandes números durante lo transcurrido del año 2026, especialmente para aquellos modelos que poseen dentro de sus sistemas tecnologías renovables que ayudan a reducir las emisiones contaminantes.

Instalar un cargador para carro eléctrico en casa: conozca el paso a paso

Los más recientes registros compartidos por ANDI y Fenalco indican que durante el mes de agosto uno de cada dos carros que fue registrado en el país pertenecía ya sea a una unidad híbrida o eléctrica.

Hablando específicamente de los vehículos eléctricos, estos han tenido un gran impacto en la nación, ya que en lo transcurrido del año han podido registrar más de 33.000 unidades, teniendo así un crecimiento del 222,5% frente al mismo periodo de 2025.

Muchos usuarios en el país han ido optando cada vez más por estos carros que los tradicionales, ya que ofrecen varios beneficios económicos, tributarios y de movilidad.

Los vehículos eléctricos han aumentado su presencia en el mercado automotor colombiano durante 2026. Foto: Getty Images

Uno de los aspectos más reconocidos por los vehículos eléctricos es que no tienen dentro de sus mecanismos algún combustible tradicional como lo es la gasolina, ya que operan exclusivamente por medio de energía eléctrica.

Cuando este se encuentra con baja batería, es necesario hacer uso de un punto de carga eléctrica, de esta forma permitiendo que el auto vuelva a tener la capacidad de transitar por las calles del país.

En el mercado existen varios tipos de cargadores, los cuales cada uno se adapta a las necesidades de sus conductores. Sin embargo, muchos de estos no tienen con claridad cuál es la opción más adecuada.

Afortunadamente, existe la manera para poder identificar las características de cada cargador para un carro eléctrico, permitiendo que la decisión sea mucho más fácil.

¿Qué tipo de cargadores eléctricos existen en el mercado colombiano?

De acuerdo con Seguros Bolívar, se encuentran hoy en día dos clases de cargadores que son utilizados para la carga doméstica de un carro eléctrico. Las dos opciones se diferencian por su nivel de velocidad, además de sus requisitos eléctricos.

El primero de ellos son los cargadores nivel 1, los cuales ofrecen una carga lenta. Estos dispositivos son los más básicos que se encuentran en el mercado y que no necesitan de una instalación especial.

El mercado cuenta con dos clases de cargadores para carros eléctricos. Foto: Getty Images

Estos están conectados de una manera directa a un tomacorriente estándar de 120 V y son ideales para cargar un vehículo eléctrico durante horas de la noche si este no ha conducido muchos kilómetros al día. Eso sí, su velocidad de carga es lenta.

Por otro lado, se encuentran los cargadores nivel 2, los cuales hacen uso de un voltaje de 240 V, el cual permite que se cargue un carro eléctrico por un tiempo mucho más rápido que el de un nivel 1.

Para poder instalar esta clase de cargador, es sumamente importante que realice la instalación un profesional certificado, de este modo evitando cualquier inconveniente.

¿Cuál es la mejor opción?

Previo a escoger un cargador eléctrico para el carro, es vital tener en cuenta varios aspectos, principalmente las necesidades del conductor.

Los carros eléctricos pueden utilizar diferentes tipos de cargadores dependiendo de las necesidades de sus propietarios. Foto: Getty Images

Es por ello que Seguros Bolívar indica que hay que reflexionar en unos puntos clave; uno de ellos es el uso diario que el usuario tiene con el vehículo, ya que la cantidad de kilómetros recorridos habitualmente ayuda a determinar la potencia de carga que necesita.

Otro aspecto es el tipo de vivienda en la que vive el usuario, ya que si se encuentra en una casa independiente o en un apartamento, los requisitos y procesos pueden cambiar.

Finalmente, el presupuesto que tenga el dueño del carro es clave para escoger el cargador eléctrico más adecuado, debido a que define el rango de inversión que se va a realizar tanto para el equipo como la instalación.