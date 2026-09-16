Instalar un cargador para carro eléctrico en casa: conozca el paso a paso

La llegada de tecnologías sostenibles al mercado automotor ha tenido un gran impacto en Colombia, en donde varios clientes y usuarios se han interesado en adquirir vehículos eléctricos.

Cargador portátil para carros eléctricos e híbridos: precio, cómo funciona y dónde conseguirlo en Colombia

Este hecho se ha notado bastante durante el 2026. Pues en el transcurso del año, se han matriculado un total de 33. 889 vehículos eléctricos nuevos en el país, derivando así en una variación acumulada de 222,5 %.

Adicionalmente, el auto más vendido en la nación es el Tesla Model Y, el cual ha registrado más de 14.000 unidades.

Es ante estas cifras que varios conductores comienzan a comprar unidades relacionadas con aspectos tecnológicos y renovables.

Sin embargo, un hecho que para varios usuarios preocupa bastante es en términos de la recarga de los carros eléctricos, ya que al necesitar de una fuente de energía, requieren de un punto de carga para volver a transitar con normalidad.

Los vehículos eléctricos requieren de puntos de carga para recuperar la energía de sus baterías y continuar su recorrido. Foto: Getty Images

Para muchos conductores, la opción principal es instalar los puntos de carga en sus hogares, ya que brinda una mayor comodidad. Sin embargo, para muchos usuarios, no saben con exactitud cómo es el proceso para montar este dispositivo.

Es por ello que entidades comparten aquellos puntos claves que son importantes al momento de instalar un punto de carga eléctrica en casa.

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta antes de instalar un punto de carga en casa?

De acuerdo con Seguros Bolívar, hay que tener en cuenta varios aspectos en materia de seguridad y correcto funcionamiento para que se pueda instalar adecuadamente un punto de carga eléctrica en un hogar.

Antes de instalar un cargador eléctrico en casa es necesario verificar la capacidad del sistema eléctrico. Foto: Getty Images

Uno de estos es esperar que un electricista certificado evalúe la capacidad actual de su red eléctrica. Esto significa revisar el contador de energía, el cuadro eléctrico principal y el cableado existente.

Es posible que se necesiten adecuaciones para poder soportar la potencia adicional del cargador sin tener que sobrecargar el sistema. Seguir esta evaluación es muy importante, ya que verifica que se están cumpliendo las normas establecidas, como el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y la NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano).

¿Cómo es el proceso de instalación?

La instalación de un cargador doméstico es un proceso que necesita de conocimiento técnico especializado para poder garantizar la seguridad y cumplimiento normativo.

Un electricista certificado debe revisar la capacidad de la red antes de instalar un cargador para vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

Primero que todo, se necesita previamente la contratación de un profesional certificado por el CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas), además de que tengan una experiencia específica en instalaciones de punto de recarga para vehículos eléctricos.

Aunque el proceso puede tener alguna variación, normalmente es de la siguiente forma: