Manchester United, Tottenham, Arsenal y Liverpool en la Carabao Cup: resultados y dos históricos eliminados

Manchester United queda eliminado en la tercera ronda de la Carabao Cup. Remontado 3-2 por el Brighton en Old Trafford para consumar un nuevo papelón de uno de los clubes más laureados del mundo que no levanta cabeza.

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Los Red Devils maravillaron en el arranque al marcar dos veces en los primeros diez minutos, antes de perder completamente el rumbo, tres días después del derbi perdido 1-0 contra el Manchester City jugando en superioridad numérica.

Su técnico, Michael Carrick, alineó un equipo renovado, en el que figuraban jóvenes como Leny Yoro y Ayden Heaven, en el eje de la defensa, y Shea Lacey, extremo derecho de 19 años. Nada de esto fue suficiente y cayó el desastre otra vez.

Shea Lacey estaba tan ansioso por honrar su primera titularidad que marcó ocho minutos después del saque inicial, con un disparo lleno de determinación que no dejó ninguna opción a Jason Steele.

Unos segundos más tarde, el guardameta suplente del Brighton bloqueó un intento de Marcus Rashford, pero Mason Mount estaba al acecho en el minuto 10 y aumentó la cuenta. Con esto, el Manchester United se veía muy superior y claro favorito para consumar la clasificación.

Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo Foto: Manchester United via Getty Imag

Pero el Brighton no se desanimó y tuvo su recompensa en tres actos: Charalampos Kostoulas, más rápido que Heaven (45’+6, 2-1); luego, Pascal Gross, muy frío para deshacerse de Yoro con un regate rápido (65’, 2-2); y, finalmente, Maxim De Cuyper, que aprovechó una defensa que seguía desbordada (70’, 2-3). Así, el Manchester United redondeó una penosa presentación y quedó eliminado de la Carabao Cup.

Más resultados de la Carabao Cup

En el otro cartel 100% Premier League de la noche inglesa, Aston Villa ganó 3-1 de visita al Coventry con la ayuda de un Tammy Abraham muy eficaz.

Dos equipos de Championship (segunda categoría) fueron eliminados: el Wolverhampton, contra el Everton (1-0), y el Sheffield United, superado por un conjunto de cuarta división, el Fleetwood Town (1-0).

Tottenham, otro eliminado

En otra de las sorpresas de la jornada, el Liverpool se impuso 3-1 a un combativo Tottenham en Anfield, en otra sonora eliminación apenas en la tercera ronda de la Copa de la Liga. Por su parte, el Arsenal no tuvo problemas y goleó 4-2 al Ipswich.

Liverpool se mostró eficaz con los disparos del argentino Alexis Mac Allister, en el minuto 21, y del neerlandés Cody Gakpo (54’), autor de su décimo gol en trece apariciones con la camiseta roja en esta competición.

Tottenham, 17.º de la Premier League, mostró signos alentadores en su fútbol, pero encajó un duro golpe en el tiempo añadido con una magnífica secuencia de control con el pecho y volea del húngaro Dominik Szoboszlai (90’+1), para completar la victoria de los de Anfield.