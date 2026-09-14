Primera decisión tras el polémico gol de Manchester City contra Manchester United: hubo castigo

El Manchester City venció al Manchester United en condición de visitante (0-1) y se trepó a la cima de la Premier League junto al Arsenal. El derbi no estuvo exento de polémica por el gol de Erling Haaland que fue convalidado, a pesar de la posición adelantada de Enzo Fernández.

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Pro Ref, organismo que se encarga de supervisar, entrenar y asignar a los árbitros en Inglaterra, admitió que se cometió un error y el tanto debió ser anulado por fuera de juego. Aunque Enzo no llegó a tocar la pelota, su movimiento influyó en el arquero Senne Lammens y en el defensor Lisandro Martínez.

“Es muy preocupante si el juego se ve así por los que lo dirigen. Simplemente, no lo entiendo. No puedo comprender esto”, dijo Michael Carrick, técnico del United, en rueda de prensa.

Dos árbitros castigados

Producto de este error, dos árbitros fueron castigados y no estarán dirigiendo este fin de semana en la quinta fecha de la Premier League.

“Matt Donohue, el árbitro asistente de video (VAR) que supervisó la acción que permitió erróneamente el gol de Erling Haaland en el derbi de Manchester, no ha sido seleccionado para arbitrar en la Premier League el próximo fin de semana”, informó The Athletic.

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Su AVAR, Blake Antrobus, tampoco será designado para la próxima jornada por decisión de Howard Webb, jefe de los árbitros en Inglaterra.

El castigo se extenderá por casi un mes, teniendo en cuenta que después de la fecha 5 habrá parón internacional por la fecha Fifa y las acciones en la Premier League regresarán el sábado 10 de octubre.

Chequeo del VAR en el partido de Manchester United vs. Manchester City. Foto: Getty Images

Indignación en el Manchester United

El resultado del partido ya no se puede cambiar. Manchester City se quedó con los tres puntos y agudizó la crisis del Manchester United, que no termina de abrir la presente temporada.

Lisandro Martínez, defensor implicado en la jugada polémica, levantó la voz contra las decisiones arbitrales que pueden decidir el rumbo de la liga. “Es offside; lo que no puedo entender es qué cobran. Enzo estaba ahí y fui hacia él; estaba justo delante de mí. Por eso Haaland aparece solo detrás. Pero quiero estar tranquilo ahora, aunque es muy difícil, luego de perder el derbi, tres puntos en casa”, dijo el zaguero argentino.

Licha pidió que se tomen medidas para que este tipo de cosas no vuelva a suceder. “Todas las temporadas vienen a explicarnos durante varias horas las reglas y ahí se los ve muy seguros con eso. Y después cinco o seis personas cometen un error como este, es inaceptable”, sentenció.

“Tienes a los mejores equipos del mundo, a los mejores jugadores del mundo y ahora nosotros tenemos que irnos a casa con esta injusticia”, agregó.