Lamine Yamal escogió sus dos favoritos para ganar el Balón de Oro 2026: “Está claro”

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, ratificó su candidatura al Balón de Oro 2026 y aseguró que, a su juicio, él y Kylian Mbappé son actualmente “los mejores del mundo” con serias opciones de ser los ganadores del premio.

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“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, afirmó el delantero del FC Barcelona en entrevista con Jorge Valdano.

Lamine se mostró autocrítico con su actuación en la última Copa del Mundo y descartó que los problemas físicos que sufrió antes del torneo fueran excusa para justificar un rendimiento que considera mejorable. “Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. Hice muchas cosas que la gente no vio y que para el entrenador es algo increíble tener a alguien que arrastre a tres jugadores. No estaba contento por mí porque, para mí, podía haber hecho más”, reconoce.

“Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente”, añade Lamine, que ya piensa en una nueva oportunidad con la selección española y mantiene su elevada exigencia pese a los éxitos logrados con apenas 19 años.

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En este sentido, el extremo azulgrana subrayó que su precocidad no le hará bajar el nivel de ambición y recuerda que todavía tiene camino por recorrer para dejar huella en el fútbol. “Ha habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona... Pero nunca tan pronto se había ganado tanto, solo Pelé, pero recientemente no. La gente puede pensar que porque haya ganado a lo mejor en algún momento me relajo. Pero yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”, apunta.

Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, en el partido ante Levante Foto: AP Photo/Alberto Saiz

Dejó sorprendido a Jorge Valdano

Durante la conversación con Valdano, Lamine también abordó su obsesión por conquistar la Champions League y repasó los cuatro años desde su debut con el primer equipo del Barça, además de reflexionar sobre el peso de las expectativas que genera su figura y sobre su evolución como futbolista.

Por su parte, Jorge Valdano destacó la seguridad mostrada por el joven delantero durante la entrevista y aseguró que no hay motivos para preocuparse por su futuro. “Una de las características que más me asombró es cómo enciende y apaga el ego a lo largo de la entrevista”, explica el presentador de ‘Universo Valdano’, antes de remarcar que Lamine tuvo que sacar “esa superseguridad que tiene para proclamarse el Balón de Oro”.

*Con información de Europa Press.