Balón de Oro 2026: Inteligencia artificial predice el puesto de Luis Díaz y cuántos votos recibirá

Luis Díaz entró en la lista de nominados para el Balón de Oro 2026, junto a sus compañeros Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano. El colombiano sueña con superar el puesto 17 que consiguió en 2022, un objetivo que parece destinado a conseguirse.

Luis Díaz dijo quién se merece el Balón de Oro, luego de conocer los nominados: “Tiene todo”

De acuerdo a la inteligencia artificial, Luis Díaz terminará entre los 15 mejores jugadores del mundo por encima de nombres importantes como Bruno Fernandes, Khvicha Kvaratskhelia y Lionel Messi.

El guajiro sumaría un total de 155 puntos según el pronóstico de ChatGPT, una cifra nada despreciable por la cantidad de estrellas que están compitiendo en esta edición del Balón de Oro.

Así anunció el Balón de Oro la nominación de Luis Díaz Foto: Tomado de @ballondor

“Mi proyección pondría a Dembélé como favorito, con Lamine Yamal y Mbappé como sus principales perseguidores. El grupo de Kane, Hakimi y Vitinha sería el siguiente escalón, mientras que Messi tendría una puntuación muy baja, porque el reglamento actual prioriza el rendimiento de la temporada evaluada y no la trayectoria histórica del jugador”, explica la IA.

Dembélé repetiría por segundo año consecutivo gracias al bicampeonato de Champions League que conquistó como principal referente del París Saint-Germain. Su presentación en el Mundial 2026 tampoco estuvo lejos de las expectativas, aunque Francia terminó en el cuarto lugar.

Comunicado oficial de Francia sobre la reelección de Gianni Infantino: sentaron un precedente

Las dudas se despejarán el próximo 26 de octubre, cuando se entreguen los ganadores de cada una de las categorías en el London Palladium de Londres (Inglaterra). Por primera vez después de seis años consecutivos no se llevará a cabo en el Teatro del Chatelet de París.

Cabe recordar que las votaciones están a cargo de periodistas elegidos por France Football. En total son 100 representantes de los países mejores ubicados en el ranking FIFA, que eligen a los 10 mejores jugadores de la temporada en su opinión.

Clasificación final del Balón de Oro, según la IA