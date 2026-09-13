Balón de Oro 2026: Inteligencia artificial predice el puesto de Luis Díaz y cuántos votos recibirá

Luis Díaz entró en la lista de nominados para el Balón de Oro 2026, junto a sus compañeros Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano. El colombiano sueña con superar el puesto 17 que consiguió en 2022, un objetivo que parece destinado a conseguirse.
De acuerdo a la inteligencia artificial, Luis Díaz terminará entre los 15 mejores jugadores del mundo por encima de nombres importantes como Bruno Fernandes, Khvicha Kvaratskhelia y Lionel Messi.
El guajiro sumaría un total de 155 puntos según el pronóstico de ChatGPT, una cifra nada despreciable por la cantidad de estrellas que están compitiendo en esta edición del Balón de Oro.
“Mi proyección pondría a Dembélé como favorito, con Lamine Yamal y Mbappé como sus principales perseguidores. El grupo de Kane, Hakimi y Vitinha sería el siguiente escalón, mientras que Messi tendría una puntuación muy baja, porque el reglamento actual prioriza el rendimiento de la temporada evaluada y no la trayectoria histórica del jugador”, explica la IA.
Dembélé repetiría por segundo año consecutivo gracias al bicampeonato de Champions League que conquistó como principal referente del París Saint-Germain. Su presentación en el Mundial 2026 tampoco estuvo lejos de las expectativas, aunque Francia terminó en el cuarto lugar.
Las dudas se despejarán el próximo 26 de octubre, cuando se entreguen los ganadores de cada una de las categorías en el London Palladium de Londres (Inglaterra). Por primera vez después de seis años consecutivos no se llevará a cabo en el Teatro del Chatelet de París.
Cabe recordar que las votaciones están a cargo de periodistas elegidos por France Football. En total son 100 representantes de los países mejores ubicados en el ranking FIFA, que eligen a los 10 mejores jugadores de la temporada en su opinión.
Clasificación final del Balón de Oro, según la IA
- Ousmane Dembélé — 1.180 puntos
- Lamine Yamal — 1.045 puntos
- Kylian Mbappé — 890 puntos
- Harry Kane — 680 puntos
- Achraf Hakimi — 615 puntos
- Vitinha — 565 puntos
- Jude Bellingham — 485 puntos
- Rodri — 430 puntos
- Vinicius Jr. — 375 puntos
- Nuno Mendes — 350 puntos
- Erling Haaland — 275 puntos
- Lautaro Martínez — 230 puntos
- Michael Olise — 195 puntos
- Declan Rice — 175 puntos
- Luis Díaz — 155 puntos
- Bruno Fernandes — 135 puntos
- Fabián Ruiz — 115 puntos
- Khvicha Kvaratskhelia — 100 puntos
- Gabriel Magalhães — 85 puntos
- Marquinhos — 70 puntos
- Pau Cubarsí — 60 puntos
- William Saliba — 50 puntos
- Marc Cucurella — 42 puntos
- João Neves — 35 puntos
- Julián Quiñones — 28 puntos
- Ferran Torres — 22 puntos
- Dayot Upamecano — 18 puntos
- Sadio Mané — 12 puntos
- Willian Pacho — 10 puntos
- Lionel Messi — 8 puntos