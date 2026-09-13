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Balón de Oro 2026: Inteligencia artificial predice el puesto de Luis Díaz y cuántos votos recibirá

El colombiano entró en la lista de 30 nominados, luego de su gran temporada con el Bayern Múnich en Alemania.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

13 de septiembre de 2026 a las 6:43 a. m.
Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por Champions League.
Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por Champions League. Foto: ANP via Getty Images

Luis Díaz entró en la lista de nominados para el Balón de Oro 2026, junto a sus compañeros Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano. El colombiano sueña con superar el puesto 17 que consiguió en 2022, un objetivo que parece destinado a conseguirse.

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De acuerdo a la inteligencia artificial, Luis Díaz terminará entre los 15 mejores jugadores del mundo por encima de nombres importantes como Bruno Fernandes, Khvicha Kvaratskhelia y Lionel Messi.

El guajiro sumaría un total de 155 puntos según el pronóstico de ChatGPT, una cifra nada despreciable por la cantidad de estrellas que están compitiendo en esta edición del Balón de Oro.

Así anunció el Balón de Oro la nominación de Luis Díaz
Así anunció el Balón de Oro la nominación de Luis Díaz Foto: Tomado de @ballondor

“Mi proyección pondría a Dembélé como favorito, con Lamine Yamal y Mbappé como sus principales perseguidores. El grupo de Kane, Hakimi y Vitinha sería el siguiente escalón, mientras que Messi tendría una puntuación muy baja, porque el reglamento actual prioriza el rendimiento de la temporada evaluada y no la trayectoria histórica del jugador”, explica la IA.

Dembélé repetiría por segundo año consecutivo gracias al bicampeonato de Champions League que conquistó como principal referente del París Saint-Germain. Su presentación en el Mundial 2026 tampoco estuvo lejos de las expectativas, aunque Francia terminó en el cuarto lugar.

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Las dudas se despejarán el próximo 26 de octubre, cuando se entreguen los ganadores de cada una de las categorías en el London Palladium de Londres (Inglaterra). Por primera vez después de seis años consecutivos no se llevará a cabo en el Teatro del Chatelet de París.

Cabe recordar que las votaciones están a cargo de periodistas elegidos por France Football. En total son 100 representantes de los países mejores ubicados en el ranking FIFA, que eligen a los 10 mejores jugadores de la temporada en su opinión.

Clasificación final del Balón de Oro, según la IA

  1. Ousmane Dembélé — 1.180 puntos
  2. Lamine Yamal — 1.045 puntos
  3. Kylian Mbappé — 890 puntos
  4. Harry Kane — 680 puntos
  5. Achraf Hakimi — 615 puntos
  6. Vitinha — 565 puntos
  7. Jude Bellingham — 485 puntos
  8. Rodri — 430 puntos
  9. Vinicius Jr. — 375 puntos
  10. Nuno Mendes — 350 puntos
  11. Erling Haaland — 275 puntos
  12. Lautaro Martínez — 230 puntos
  13. Michael Olise — 195 puntos
  14. Declan Rice — 175 puntos
  15. Luis Díaz — 155 puntos
  16. Bruno Fernandes — 135 puntos
  17. Fabián Ruiz — 115 puntos
  18. Khvicha Kvaratskhelia — 100 puntos
  19. Gabriel Magalhães — 85 puntos
  20. Marquinhos — 70 puntos
  21. Pau Cubarsí — 60 puntos
  22. William Saliba — 50 puntos
  23. Marc Cucurella — 42 puntos
  24. João Neves — 35 puntos
  25. Julián Quiñones — 28 puntos
  26. Ferran Torres — 22 puntos
  27. Dayot Upamecano — 18 puntos
  28. Sadio Mané — 12 puntos
  29. Willian Pacho — 10 puntos
  30. Lionel Messi — 8 puntos