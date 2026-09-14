Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reapareció en foto tras polémica por la herencia del cantante; se le vio bien acompañada

A casi nueve meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, su familia llegó a los estrados judiciales para denunciar una serie de situaciones que estarían relacionadas con el manejo de su patrimonio. El artista falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

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Luz Feny Galeano Patiño y Laura Daniela Sarmiento Galeano, madre y hermana del intérprete, respectivamente, acudieron ante la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento presuntas conductas delictivas relacionadas con la administración de las empresas, sociedades y bienes que hacían parte del patrimonio de Jiménez.

La denuncia fue dada a conocer mediante un comunicado de Sergio Ramírez Law Group, firma que asumió la representación jurídica de las familiares y cuyos abogados son Sergio Augusto Ramírez Mantilla y Romario Camargo Pizarro. Según el documento, actualmente avanzan dos actuaciones de carácter penal relacionadas con diferentes operaciones económicas y societarias realizadas después del fallecimiento del cantante y empresario.

La firma señaló que las situaciones bajo investigación estarían relacionadas, entre otros aspectos, con cambios en la representación legal de algunas compañías, movimientos accionarios y distintas operaciones comerciales. De acuerdo con los abogados, estas actuaciones presuntamente habrían tenido repercusiones sobre los derechos patrimoniales que corresponden a la madre y la hermana del artista.

Esta situación fue mencionada por La Corona TV, que indicó que, supuestamente, había un problema entre la mamá del artista y Sonia Restrepo, la esposa. El formato aseguró que la pareja de Yeison Jiménez le había prohibido a la suegra vivir en una finca familiar.

“Fue de manera súbita, fulminante. La razón: contrataron un nuevo equipo con una orden estricta e inquebrantable: aquí no entra absolutamente nadie que no sea Sonia Restrepo o su abogado”, apuntaron en el formato.

Esto llevó a que se desatara una serie de especulaciones en torno a los problemas familiares que habría. De hecho, algunas personas aseguraron que la esposa del cantante popular ya no tendría contacto con sus cuñados y suegra.

Sin embargo, tras estas noticias, Sonia Restrepo reapareció en compañía de Lina Jiménez, hermana de Yeison, quien se ha mostrado muy cercana a ella. Ambas posaron en una foto, sonriendo y despejando las dudas sobre una posible disputa familiar.

Sonia Restrepo y Lina Jiménez Foto: Instagram @linajimenez.g

Varios seguidores afirman que el conflicto es con terceros ajenos a la familia, mientras que otros insisten en que el tema legal es entre la mamá y la media hermana de Yeison Jiménez con la esposa.