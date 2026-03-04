Gente

Reapareció Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y mostró inesperada decisión que tomó a dos meses de la muerte del cantante

La madre de los hijos del cantante sorprendió al compartir una foto en compañía de sus seres queridos.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de marzo de 2026, 12:14 p. m.
Sonia Restrepo y Yeison Jiménez
Foto: Instagram @yeison_jimenez

El fallecimiento de Yeison Jiménez significó un golpe profundo para la música popular, generando conmoción no solo entre sus colegas y seguidores, sino también en su círculo más cercano. La noticia sacudió al gremio artístico y dejó una huella difícil de borrar en quienes acompañaron su carrera y su vida personal.

A casi dos meses del hecho, ocurrido el 10 de enero de 2026, la atención pública comenzó a centrarse en Sonia Restrepo, esposa del artista. Desde el primer momento, ella optó por mantenerse alejada del ojo mediático, afrontando la pérdida en la intimidad y evitando pronunciamientos públicos durante ese periodo.

No obstante, en días recientes, su nombre volvió a resonar con fuerza en redes sociales. Una publicación compartida por Restrepo generó múltiples reacciones, luego de que dejara ver un cambio inesperado que sorprendió a los seguidores del cantante y reactivó los comentarios en plataformas digitales.

De acuerdo con lo que quedó grabado, la viuda de Yeison Jiménez reapareció en su cuenta personal de Instagram, luego de varias semanas en las que se ausentó por temas personales. La mujer se mantiene alejada de todo el escenario público, por lo que su post fue captado al ser reposteado por una de sus allegadas.

El pasado 3 de marzo, Lina Jiménez, hermana del cantante de música popular, compartió una foto que subió su cuñada a redes sociales, mostrando que la familia se había reunido para celebrar el cumpleaños de Thaliana, la hija de Yeison. Aunque sigue sintiéndose el impacto de la tragedia, los seres queridos se unieron para conmemorar este día y así disfrutar de la menor, quien se ha robado miradas por su ternura y mente despierta.

En la postal que salió a la luz se ve que están en una reunión familiar, posando a la cámara con Santiago y Camila Jiménez, hijos de la pareja. En el recuerdo también aparece la mamá del cantante.

En cuanto a Sonia Restrepo, que suele estar alejada de las cámaras públicas, posó con un atuendo blanco y algunos accesorios en su brazo, mientras cautivaba con una sorpresiva decisión que tomó. La pareja del intérprete de Aventurero se dejó ver con un cambio de look, pues ahora tenía su cabellera corta, a la altura de los hombros exactamente.

Esto fue elogiado por distintas personas, quienes lo tomaron como una renovación personal tras lo ocurrido al perder a su esposo. Muchos aplaudieron cómo se veía, llenándola de elogios.

