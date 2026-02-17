Esposa de Yeison Jiménez, entre lágrimas, recibió importante objeto que quedó del accidente aéreo; fue restaurado y así luce

La muerte de Yeison Jiménez significó un punto de quiebre para la música popular, provocando una profunda conmoción entre colegas, seguidores y, de manera especial, su entorno familiar. La tragedia no solo apagó la voz de uno de los exponentes más queridos del género, sino que dejó una herida abierta en quienes acompañaron de cerca su carrera y su vida personal.

Al cumplirse un mes del fatal suceso ocurrido el 10 de enero de 2026, la atención del público se centró en Sonia Restrepo, esposa del artista, quien hasta entonces había optado por mantenerse alejada de los reflectores. Durante este tiempo, la mujer decidió vivir su duelo en estricta reserva, lejos de entrevistas y apariciones públicas, priorizando el recogimiento y la intimidad.

No obstante, en días recientes, la viuda del cantante generó una oleada de reacciones en redes sociales tras una publicación que protagonizó, donde recibía un objeto muy preciado de su fallecido esposo.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, destapó nostálgico detalle de su hijo Santiago tras la muerte del cantante

Sonia Restrepo apareció en un clip de la joyería Venezia, la cual anunció que restauraría la icónica cadena ‘Mi promesa’, que era llevada por Yeison Jiménez en su cuello. La marca quiso demostrar el vínculo con el famoso, dándole una nueva oportunidad al objeto que se salvó del accidente.

“Fue un honor poder restaurar las joyas de Yeison. Más que un cliente, fue un amigo, y este trabajo lo hicimos con el corazón”, escribieron.

En las imágenes se ve a la pareja del cantante popular con la joya, mientras rompe en llanto al ver de nuevo una pieza clave en la imagen de su compañero de vida. Allí lo toma con las manos y se quiebra, reafirmando el doloroso duelo que carga.

La cadena se ve brillante y en perfecto estado, precisamente después de quedar llena de ceniza y residuos de la explosión en aquel sitio de Boyacá, donde murió el famoso.

Este gesto fue un regalo importante de la joyería, hablando de una unión con Yeison Jiménez, con quien desarrollaron una amistad.