Yeison Jiménez se convirtió en uno de los cantantes populares más famosos de la industria nacional, debido a su sólida trayectoria. Con el pasar de los años, el artista logró cautivar con su estilo, con sus letras y sus canciones, conquistando el corazón de colegas y seguidores.

Sin embargo, el 10 de enero será recordado como una dolorosa fecha para miles de personas en Colombia, a raíz de un fatal accidente aéreo que sufrió la avioneta en la que viajaba el intérprete. La noticia se dio a conocer rápidamente, al confirmarse que las seis personas que estaban en el vuelo habían muerto.

Este hecho dejó un vacío y un profundo sinsabor, precisamente por una serie de detalles que se fueron conociendo con el paso de las horas. A pesar de que muchos quisieron creer que no era verdad, la Aerocivil se encargó de confirmar el deceso de Yeison Jiménez.

“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

En medio de este dolor que inundó el ambiente artístico, muchos se preguntaron por su familia, la cual había sido foco de miradas en varias ocasiones. El representante del género popular siempre intentó ser reservado con su núcleo cercano, evitando que se convirtiera en centro de noticias.

Sin embargo, muchos curiosos se interesaron por saber acerca de la reacción de su esposa, quien solía aparecer en algunas publicaciones de redes sociales, mientras conservaba una distancia del foco mediático.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo es la esposa de Yeison Jiménez, la persona que lo acompañó durante su proceso profesional. La colombiana siempre estuvo a su lado, apoyándolo y respaldándolo mientras crecía como artista.

La pareja sentimental del fallecido cantante se mantuvo alejada de los medios, por lo que poco se sabe de su vida personal. De hecho, la mujer se enfocó siempre en sus hijos, quienes también despertaban el interés de los seguidores del cantante.

La relación amorosa de ambos se dio hace más de una década, pero siempre se mantuvieron unidos pese a las dificultades. El famoso solía hablar de ella en las entrevistas, resaltando su lugar como una pieza fundamental en su vida.

En fechas especiales, días puntuales y momentos felices, solía compartir imágenes de su familia, dando un vistazo a ese espacio personal que muchos deseaban conocer. Jiménez se convirtió en padre de tres hijos, los cuales eran la base de su corazón.

Los tres menores eran Camila, hija biológica de Sonia Restrepo, pero acogida por el artista desde muy pequeña; Thaliana y Santiago, fruto de su matrimonio. El último niño nació en 2024, despertando felicidad en ambos padres, que también deseaban el varón.

Yeison Jiménez siempre aseguró que protegería a su familia, por lo que decidió apartarla del foco público y mantenerla en un ámbito más privado.