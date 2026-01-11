Gente

Ella es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, madre de sus hijos y alejada del foco público

El artista murió en un grave accidente aéreo que sufrió la avioneta en la que viajaba desde Boyacá hasta Antioquia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

11 de enero de 2026, 11:22 a. m.
Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo.
Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Yeison Jiménez se convirtió en uno de los cantantes populares más famosos de la industria nacional, debido a su sólida trayectoria. Con el pasar de los años, el artista logró cautivar con su estilo, con sus letras y sus canciones, conquistando el corazón de colegas y seguidores.

Sin embargo, el 10 de enero será recordado como una dolorosa fecha para miles de personas en Colombia, a raíz de un fatal accidente aéreo que sufrió la avioneta en la que viajaba el intérprete. La noticia se dio a conocer rápidamente, al confirmarse que las seis personas que estaban en el vuelo habían muerto.

Este hecho dejó un vacío y un profundo sinsabor, precisamente por una serie de detalles que se fueron conociendo con el paso de las horas. A pesar de que muchos quisieron creer que no era verdad, la Aerocivil se encargó de confirmar el deceso de Yeison Jiménez.

“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

En medio de este dolor que inundó el ambiente artístico, muchos se preguntaron por su familia, la cual había sido foco de miradas en varias ocasiones. El representante del género popular siempre intentó ser reservado con su núcleo cercano, evitando que se convirtiera en centro de noticias.

Gente

Yeison Jiménez y otros artistas colombianos que han fallecido en trágicos accidentes

Gente

Yeison Jiménez ya había tenido un accidente aéreo en el que estuvo a punto de morir: “Dios me dio señales”

Deportes

René Higuita se desahogó por la muerte de Yeison Jiménez: le escribió emotivo mensaje

Gente

Fan a la que Yeison Jiménez sorprendió mientras interpretaba sus canciones en la calle, lamentó su muerte: “Aún no lo asimilo”

Gente

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

Empresas

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Gente

La última publicación que hizo Yeison Jiménez horas antes de morir en accidente de avioneta: “También lo puede quitar”

Gente

Equipo de Yeison Jiménez expresó su dolor tras mortal accidente que acabó con su vida y dejó otras víctimas: “Su legado se queda”

Nación

¿Qué se sabe de la investigación del accidente de Yeison Jiménez? Autoridades dan primeros detalles

Nación

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Sin embargo, muchos curiosos se interesaron por saber acerca de la reacción de su esposa, quien solía aparecer en algunas publicaciones de redes sociales, mientras conservaba una distancia del foco mediático.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo es la esposa de Yeison Jiménez, la persona que lo acompañó durante su proceso profesional. La colombiana siempre estuvo a su lado, apoyándolo y respaldándolo mientras crecía como artista.

La pareja sentimental del fallecido cantante se mantuvo alejada de los medios, por lo que poco se sabe de su vida personal. De hecho, la mujer se enfocó siempre en sus hijos, quienes también despertaban el interés de los seguidores del cantante.

La relación amorosa de ambos se dio hace más de una década, pero siempre se mantuvieron unidos pese a las dificultades. El famoso solía hablar de ella en las entrevistas, resaltando su lugar como una pieza fundamental en su vida.

En fechas especiales, días puntuales y momentos felices, solía compartir imágenes de su familia, dando un vistazo a ese espacio personal que muchos deseaban conocer. Jiménez se convirtió en padre de tres hijos, los cuales eran la base de su corazón.

Los tres menores eran Camila, hija biológica de Sonia Restrepo, pero acogida por el artista desde muy pequeña; Thaliana y Santiago, fruto de su matrimonio. El último niño nació en 2024, despertando felicidad en ambos padres, que también deseaban el varón.

Yeison Jiménez siempre aseguró que protegería a su familia, por lo que decidió apartarla del foco público y mantenerla en un ámbito más privado.

Más de Gente

Cantantes colombianos fallecidos en trágicos accidentes

Yeison Jiménez y otros artistas colombianos que han fallecido en trágicos accidentes

El cantante de música popular contó que estuvo a punto de fallecer en el 2024.

Yeison Jiménez ya había tenido un accidente aéreo en el que estuvo a punto de morir: “Dios me dio señales”

René Higuita y Yeison Jiménez tras un partido de Atlético Nacional.

René Higuita se desahogó por la muerte de Yeison Jiménez: le escribió emotivo mensaje

Yeison Jiménez junto a una de sus fanáticas

Fan a la que Yeison Jiménez sorprendió mientras interpretaba sus canciones en la calle, lamentó su muerte: “Aún no lo asimilo”

Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante.

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

YEISON JIMENEZ

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Yeison Jiménez murió en fatal accidente.

La última publicación que hizo Yeison Jiménez horas antes de morir en accidente de avioneta: “También lo puede quitar”

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

Equipo de Yeison Jiménez expresó su dolor tras mortal accidente que acabó con su vida y dejó otras víctimas: “Su legado se queda”

Yeison Jiménez y su esposa

Ella es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, madre de sus hijos y alejada del foco público

El cantante de música popular falleció en un accidente aéreo el 10 de enero del 2026.

De cantar en buses a llenar El Campín: Yeison Jiménez hizo historia en la música popular y dejó un legado de superación

Noticias Destacadas