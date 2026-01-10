“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

Por medio de su cuenta de Instagram, Camila Jiménez, una de las hijas del fallecido cantante Yeison Jiménez, hizo un doloroso comentario en una de las más recientes publicaciones del artista.

En medio del dolor por su pérdida, la joven escribió:

“Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí”.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Estas palabras se volvieron tendencia en cuestión de minutos, pues los más fieles admiradores del cantante están atentos a información con respecto al caso, el motivo del accidente y un pronunciamiento oficial por parte de la familia.

“Lo sentimos en toda Colombia. Tu papá fue un gran músico”; “Tristeza, ya todo cambia”; “Su papá le dejó de herencia, el cariño y el respeto a su legado! Muy triste la verdad, no consumía su música, pero en verdad se siente el sin sabor” y “Mucha fortaleza para la familia”, son algunas de las palabras que compartieron sus seguidores.

¿Cuál fue la última publicación de Yeison Jiménez?

Al enterarse de la muerte del cantante popular, miles de personas buscaron sus cuentas en redes sociales para observar las últimas publicaciones que logró realizar.

En estas compartió detalles de algunos de sus últimos shows, y lo bien que la pasaba cantando con sus admiradores, quienes le demostraron amor en cada una de las presentaciones que logró realizar.

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”, fueron las palabras que escribió en el artista.

Por su parte, sus seguidores dejaron algunas palabras de tristeza y dolor por lo ocurrido.

“Como quisiera que esto fuera mentira, que alguien nos despierte de esta pesadilla”; “Te fuiste a dar el mejor concierto de tu vida, porque Dios te eligió para sus eventos privados, así que no lo decepciones. Todos tus fans te recordaremos siempre”; “Hoy me duele el corazón. Se nos fue un artista que marcó mi vida con su música. Gracias por tanto, tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz” y “Dios reciba su alma ! Qué dolor esto ! Mucha fuerza a su familia ! A su esposa y esos hijos hermosos ! Que mil ángeles sostengan con amor a su familia”, escribieron.