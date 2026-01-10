Gente

“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

Camila Jiménez rompió el silencio a través de su perfil de Instagram.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 1:10 a. m.
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano. Foto: Oficina Yeison Jiménez

Por medio de su cuenta de Instagram, Camila Jiménez, una de las hijas del fallecido cantante Yeison Jiménez, hizo un doloroso comentario en una de las más recientes publicaciones del artista.

En medio del dolor por su pérdida, la joven escribió:

“Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí”.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Estas palabras se volvieron tendencia en cuestión de minutos, pues los más fieles admiradores del cantante están atentos a información con respecto al caso, el motivo del accidente y un pronunciamiento oficial por parte de la familia.

Gente

Giovanny Ayala lloró por la muerte de Yeison Jiménez en la Feria de Manizales: video causó tristeza

Gente

Yeison Jiménez, apasionado por el fútbol: vivió un sueño con Atlético Nacional y conoció el Santiago Bernabéu

Gente

Cantantes de música popular reaccionaron al fallecimiento del cantante; lloraron en video

Gente

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

Gente

Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

Gente

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Gente

“Me hubiera encantado ser una persona de una vida normal”: Yeison Jiménez, en su última entrevista con SEMANA antes de su muerte

Nación

Fiscalía abre indagación tras accidente en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

Nación

Decretan duelo departamental en Boyacá tras trágico accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

“Lo sentimos en toda Colombia. Tu papá fue un gran músico”; “Tristeza, ya todo cambia”; “Su papá le dejó de herencia, el cariño y el respeto a su legado! Muy triste la verdad, no consumía su música, pero en verdad se siente el sin sabor” y “Mucha fortaleza para la familia”, son algunas de las palabras que compartieron sus seguidores.

¿Cuál fue la última publicación de Yeison Jiménez?

Al enterarse de la muerte del cantante popular, miles de personas buscaron sus cuentas en redes sociales para observar las últimas publicaciones que logró realizar.

En estas compartió detalles de algunos de sus últimos shows, y lo bien que la pasaba cantando con sus admiradores, quienes le demostraron amor en cada una de las presentaciones que logró realizar.

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”, fueron las palabras que escribió en el artista.

Por su parte, sus seguidores dejaron algunas palabras de tristeza y dolor por lo ocurrido.

“Como quisiera que esto fuera mentira, que alguien nos despierte de esta pesadilla”; “Te fuiste a dar el mejor concierto de tu vida, porque Dios te eligió para sus eventos privados, así que no lo decepciones. Todos tus fans te recordaremos siempre”; “Hoy me duele el corazón. Se nos fue un artista que marcó mi vida con su música. Gracias por tanto, tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz” y “Dios reciba su alma ! Qué dolor esto ! Mucha fuerza a su familia ! A su esposa y esos hijos hermosos ! Que mil ángeles sostengan con amor a su familia”, escribieron.

Más de Gente

En un video se escuchó a Ayala llorar mientras recordaba a su colega.

Giovanny Ayala lloró por la muerte de Yeison Jiménez en la Feria de Manizales: video causó tristeza

Yeison Jiménez era hincha de Atlético Nacional en Colombia

Yeison Jiménez, apasionado por el fútbol: vivió un sueño con Atlético Nacional y conoció el Santiago Bernabéu

Yeison Jiménez, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Jhonny Rivera.

Cantantes de música popular reaccionaron al fallecimiento del cantante; lloraron en video

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano.

“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

Reveló que siempre llevaba un revólver para protegerse en el barrio más peligroso de la ciudad.

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

Yeison Jiménez murió, y junto a él otras cuatro personas que hacían parte de la tripulación.

Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

El fotógrafo del cantante de música popular compartió imágenes antes del accidente.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

YEISON JIMENEZ

“Me hubiera encantado ser una persona de una vida normal”: Yeison Jiménez, en su última entrevista con SEMANA antes de su muerte

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

La tarima principal contará con un espectáculo visual de primer nivel, pasarela y todos los éxitos.

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

Noticias Destacadas