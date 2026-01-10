Gente

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Weisman Mora inmortalizó el momento en el que despegó la aeronave.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 12:25 a. m.
El fotógrafo del cantante de música popular compartió imágenes antes del accidente.
El fotógrafo del cantante de música popular compartió imágenes antes del accidente. Foto: Instagram @waisman_mora - Getty Images

En medio del dolor de muchos de los seguidores de Yeison Jiménez tras su inesperada muerte por un accidente aéreo, se han revelado algunas imágenes de cómo quedó la aeronave en la que se transitaba el artista en compañía de algunos miembros de su equipo de trabajo.

Sin embargo, un video que llamó la atención de los más fieles admiradores del intérprete de Vete, Aventurero y Ya no mi amor fue uno publicado en la cuenta oficial de Weisman Mora, fotógrafo del cantante y otra de las víctimas del siniestro.

En las imágenes, el hombre grabó el interior y la parte delantera del avión, anunciándole a sus seguidores que ya estaban en camino a su próximo destino.

“Pa´Marinilla", escribió.

Gente

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

Gente

Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

Gente

“Me hubiera encantado ser una persona de una vida normal”: Yeison Jiménez, en su última entrevista con SEMANA antes de su muerte

Gente

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

Gente

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

Gente

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

Gente

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

Nación

Decretan duelo departamental en Boyacá tras trágico accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

Semana TV

Sin Filtro con Yeison Jiménez, el ‘aventurero’ de la música popular en Colombia

Medellín

Pipe Bueno, Jessi Uribe y otros amigos del cantante Yeison Jiménez reaccionaron a su muerte. Así llora Colombia su trágico fallecimiento

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

Estas son las víctimas del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

Piloto: Capitán Hernando Torres

Tripulantes:

1. Yeisson Jimenez

2. Juan Manuel Rodriguez

3. Oscar Marin

4. Jefferson Osorio

5. Weisman Mora

En desarrollo...

Más de Gente

Reveló que siempre llevaba un revólver para protegerse en el barrio más peligroso de la ciudad.

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

Yeison Jiménez murió, y junto a él otras cuatro personas que hacían parte de la tripulación.

Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

El fotógrafo del cantante de música popular compartió imágenes antes del accidente.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

YEISON JIMENEZ

“Me hubiera encantado ser una persona de una vida normal”: Yeison Jiménez, en su última entrevista con SEMANA antes de su muerte

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

La tarima principal contará con un espectáculo visual de primer nivel, pasarela y todos los éxitos.

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

Yeison Jiménez habló sobre rumbo que tomará su vida.

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

La pareja de famosos confirmó su divorcio.

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

La presentadora tomó importante decisión con su primer sueldo.

“Adopté”: Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores con inesperado secreto familiar

El creador de contenido habló del motivo de su hospitalización.

Preocupación por Yeferson Cossio: la verdad de su enfermedad cardíaca e intervención de urgencia

Noticias Destacadas