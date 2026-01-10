Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

En medio del dolor de muchos de los seguidores de Yeison Jiménez tras su inesperada muerte por un accidente aéreo, se han revelado algunas imágenes de cómo quedó la aeronave en la que se transitaba el artista en compañía de algunos miembros de su equipo de trabajo.
Sin embargo, un video que llamó la atención de los más fieles admiradores del intérprete de Vete, Aventurero y Ya no mi amor fue uno publicado en la cuenta oficial de Weisman Mora, fotógrafo del cantante y otra de las víctimas del siniestro.
En las imágenes, el hombre grabó el interior y la parte delantera del avión, anunciándole a sus seguidores que ya estaban en camino a su próximo destino.
“Pa´Marinilla", escribió.
Fotógrafo de Yeison Jiménez publicó video del avión en el que falleció el cantante de música popular, minutos antes del accidente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rRfn6oUCoI— Revista Semana (@RevistaSemana) January 11, 2026
Estas son las víctimas del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez
Piloto: Capitán Hernando Torres
Tripulantes:
1. Yeisson Jimenez
2. Juan Manuel Rodriguez
3. Oscar Marin
4. Jefferson Osorio
5. Weisman Mora
En desarrollo...