Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

Tras la confirmación del fallecimiento del famoso cantante de música popular Yeison Jiménez, muchos recordaron algunas de sus últimas entrevistas, en las que contó vivencias, experiencias del pasado y algunos de los momentos más importantes que tuvo que vivir para construir la carrera que lo llevó al éxito y le cambió la vida a su familia.

Una de las más conocidas fue conversación que tuvo con el actor Juan Pablo Raba, para su pódcast los hombres también lloran, en donde reveló que en varias ocasiones soñó que iba a fallecer en un accidente aéreo.

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces en mi **** accidente. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. Tres veces, dos sueños en España. El señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión. Yo me soñé dos veces en España, en gira en España, que yo llego a Olaya, en Medellín, que el capitán me dice ‘Yei, estamos listos’”.

Posteriormente, cuando enciende la aeronave, le avisan que hay una falla, lo que preocupa al cantante y le genera una fuerte alerta.

“Luego el man prende el avión, despega ‚y cuando regrese me dice, ‘se me soltó un tubo, pero con muy aliviano no pasó nada, ya lo corregimos, ya pusimos todas las correcciones. Vámonos’“, contó.

Sin embargo, según el relato del cantante, el avión este pierde el control e impacta contra el suelo, causando la muerte de todos sus ocupantes.

Tras darse a conocer su deceso, miles de personas reaccionaron al contenido y ser mostraron sorprendidos por la similitud del relato del cantante a lo ocurrido en el accidente, dejando impactantes y dolorosos mensajes a través de la sección de los comentarios de la publicación.

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

“No puede ser que esto se volvió realidad, Dios bendito, qué dolor y qué tristeza”; “Dios le mostró en sus sueños la muerte, qué descanse en paz, gran artista y gran persona”;" “Los sueños en algunas ocasiones son advertencias”; “No me lo puedo creer, era uno de los mejores artistas de música popular a nivel internacional, me parte el alma”; “Yo fui a su último concierto en Bogotá, quién diría que iba a pasar todo esto”; “La vida trató de decirle varias veces que no viajara en esa avioneta, a veces, debemos seguir las señales” y “Me da miedo que todo sea tan exacto”, son algunas de las palabras que se leen.