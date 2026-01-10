Gente

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

El artista estaba en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

10 de enero de 2026, 11:15 p. m.
Yeison Jiménez.
Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeison_jimenez

El mundo de la música popular colombiana está de luto. En la tarde del sábado, 10 de enero, se confirmó la muerte del reconocido cantante Yeison Jiménez al estar abordo de un avión que perdió el control y se accidentó entre Paipa y Duitama.

La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes por medio de las redes sociales han mostrado preocupación por la situación y un gran dolor por su pérdida, pues se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que había estado dando conciertos en algunas de las ciudades más importantes del mundo.

YEISON JIMENEZ
PODCAST SIN FILTRO YEISON JIMENEZ CANTANTE FOTO HELEN RAMÍREZ Foto: Helen Ramírez

Yeison Jiménez fue una de las voces más representativas de la música popular en Colombia durante la última década. Nacido en Manzanares, Caldas, el artista construyó una carrera marcada por la perseverancia, luego de una infancia atravesada por dificultades económicas que lo llevaron a trabajar desde muy joven para apoyar a su familia. Esa historia de esfuerzo se convirtió en uno de los pilares de su identidad artística y en la razón por la que miles de seguidores se sintieron reflejados en sus letras.

Yeison Jiménez y la historia que pocos conocían: “Yo decía Dios mío, a quién robé. ¿De dónde salió este dinero?”

A lo largo de su trayectoria, Yeison Jiménez también se destacó como compositor y empresario, logrando llenar escenarios en distintas regiones del país y realizar giras internacionales. Su presencia en festivales, ferias y conciertos masivos lo posicionó como una figura clave del entretenimiento colombiano, especialmente en los sectores populares donde su música tuvo un fuerte impacto cultural.

YouTube video stKc7tMNJV8 thumbnail

Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente aéreo en el que perdió la vida el artista. Mientras tanto, diferentes figuras del medio han expresado mensajes de despedida, resaltando su legado musical y humano.

En desarrollo...

