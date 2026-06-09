Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de junio, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas apuestan su dinero; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el miércoles 10 de junio, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La llegada de la Luna a su signo le brinda un impulso extra de energía y confianza. Será una jornada favorable para cerrar ciclos y avanzar hacia nuevas metas.

Números de suerte: 7, 19 y 33.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad emocional será uno de los puntos fuertes del día. Algunas preocupaciones comenzarán a resolverse y una noticia alentadora podría generar tranquilidad.

Números de suerte: 4, 22 y 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad estará en uno de sus mejores momentos. Las ideas fluirán con facilidad y habrá oportunidades para destacarse a través de la comunicación.

Números de suerte: 12, 28 y 39.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad se intensifica de manera positiva, fortaleciendo los vínculos con las personas cercanas. Un gesto inesperado podría alegrar el día y reforzar la confianza emocional.

Números de suerte: 6, 17 y 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El carisma natural de este signo atraerá nuevas oportunidades. Será un momento propicio para liderar proyectos, asumir responsabilidades y demostrar capacidades que podrían ser reconocidas por otros.

Números de suerte: 1, 23 y 36.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La claridad mental ayudará a resolver situaciones que parecían complicadas. Además, el esfuerzo realizado en semanas anteriores comenzará a mostrar resultados.

Números de suerte: 10, 27 y 48.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía regresa a diferentes áreas de la vida. Las relaciones personales se fortalecen y los conflictos recientes encuentran una solución favorable.

Números de suerte: 5, 20 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía astral favorece la creatividad y la pasión. Una nueva motivación podría aparecer de manera inesperada y servir como impulso para futuros proyectos.

Números de suerte: 9, 26 y 40.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El optimismo será el gran protagonista de la jornada. Las oportunidades surgirán en lugares poco imaginados y una propuesta interesante podría cambiar el rumbo de algunos planes.

Números de suerte: 3, 18 y 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina sigue dando frutos, aunque será importante encontrar tiempo para descansar y reconocer los propios logros. El apoyo de una persona cercana podría resultar fundamental.

Números de suerte: 11, 25 y 42.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La innovación y las ideas originales estarán especialmente favorecidas. También será una jornada positiva para fortalecer relaciones con personas que comparten intereses similares.

Números de suerte: 8, 29 y 37.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición se convierte en una gran aliada. Las señales y mensajes que lleguen durante el día podrían ayudar a tomar decisiones importantes con mayor confianza.

Números de suerte: 2, 14 y 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.