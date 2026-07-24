Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 24 de julio

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Por esta razón, sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el viernes 24 de julio de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía del día invita a transformar la inquietud en creatividad. Será un momento favorable para enfocarse en los talentos personales y desarrollar proyectos que permitan destacar. La clave estará en canalizar la energía de manera positiva.

Números de la suerte: 6, 27 y 19.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se presenta una etapa de mayor estabilidad tanto en el plano sentimental como en el económico. También será un buen momento para organizar el tiempo y disfrutar de nuevas oportunidades que comienzan a aparecer.

Números de la suerte: 2, 9 y 40.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La recomendación será perseverar a pesar de los obstáculos. Los nuevos aprendizajes y la preparación abrirán puertas importantes, mientras que una visión más amplia permitirá comprender mejor los cambios que se avecinan.

Números de la suerte: 13, 4 y 41.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El horóscopo anima a dejar atrás los temores y abrirse al amor y a las emociones. Será una jornada propicia para expresar los sentimientos y disfrutar de momentos especiales con las personas cercanas.

Números de la suerte: 31, 5 y 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los planes podrían modificarse por circunstancias ajenas, por lo que será necesario actuar con paciencia y flexibilidad. La jornada recomienda evitar las exigencias excesivas y adaptarse a los cambios.

Números de la suerte: 16, 27 y 9.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La rutina podría verse alterada, por lo que convendrá mantener la calma y esperar el momento adecuado para plantear ideas importantes. También será un buen día para prestar atención al bienestar físico.

Números de la suerte: 21, 5 y 9.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será una jornada ideal para conectar con la naturaleza, ordenar los pensamientos y reflexionar sobre las decisiones personales. El equilibrio emocional será fundamental.

Números de la suerte: 11, 4 y 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las finanzas requerirán especial atención. El consejo será actuar con prudencia, controlar el temperamento y evitar justificar situaciones que puedan generar conflictos.

Números de la suerte: 8, 35 y 28.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La sensibilidad aumentará y el amor volverá a ocupar un lugar importante. Además, será un momento favorable para trabajar en equipo y avanzar en proyectos compartidos que prometen buenos resultados.

Números de la suerte: 7, 12 y 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las predicciones anuncian avances en asuntos legales y profesionales. También será una jornada propicia para analizar cada decisión con detenimiento y poner las habilidades al servicio de quienes necesiten orientación.

Números de la suerte: 2, 10 y 6.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Aunque las responsabilidades aumentarán, la organización permitirá cumplir con los objetivos. Las relaciones sociales cobrarán protagonismo y surgirán personas que servirán de inspiración para nuevos proyectos.

Números de la suerte: 8, 17 y 32.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El día podría traer algunos desafíos relacionados con el entorno cercano. La recomendación será mantener la calma, evitar asumir problemas ajenos y permitir que cada persona responda por sus propias decisiones.

Números de la suerte: 15, 20 y 10.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.