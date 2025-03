Yeison Jiménez y la historia que pocos conocían: “Yo decía Dios mío, a quién robé. ¿De dónde salió este dinero?”

Yeison Jiménez es uno de los artistas colombianos más reconocidos en América Latina y sus éxitos han trascendido a Europa y Estados Unidos, donde los connacionales han puesto a sonar sus composiciones musicales.

Justamente toda esa aceptación del público es la que ha generado unas importantes ganancias que han sido invertidas en varios negocios que generan empleo y permiten tener el capital intacto.

En el videopodcast Sin Filtro de SEMANA, el artista contó detalles sobre cómo empezó a recibir dinero por su trabajo como artista y lo primero que ocurrió en esa etapa.

“Cuando llega la canción Aventurero fue una vaina muy loca porque se metió en México, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico y en toda América Latina. Es ahí cuando paso a ser un artista de categoría”.

No le cabe duda de que a partir de ese momento, unos siete años atrás, su carrera despegó y tuvo un reconocimiento que no ha parado de crecer. “Sí, en ese momento me convierto en el aventurero, Yeison Jiménez, el aventurero”.

Jiménez dice que parte del éxito de su carrera es que todos los éxitos son composiciones propias, algo que poco ocurre en la música popular.

“Porque soy el compositor, la mayoría de artistas de nuestro género no son compositores. Entonces las regalías son para el compositor, me empecé a llenar de un catálogo y cuando empecé a hablar de dinero no me imaginé las cifras”.

Yeison Jiménez en el videopodcast Sin Filtro de SEMANA. | Foto: Helen Ramírez

Justamente allí explica que fue el momento cuando se dio cuenta de que sus composiciones eran una mina de oro y que podía facturas buenas sumas de dinero.

“La primera vez que me llegaron unas regalías fueron como 700 mil pesos. Nunca imaginé eso, estaba en Abastos. Yo decía Dios mío, ¿a quién robé? ¿De dónde salió este dinero?”.

Agregó: “Cuando empezaban las negociaciones yo preguntaba ¿cuánto hay? Yo ya tenía una cifra en mi cabeza, pero me ofrecían 10 veces más. Nunca entendí eso”.

Como no tenía claro el asunto, buscó a una persona experta para ser asesorado y entender muy bien cómo era el tema de las ganancias. “Un abogado me explicó que el catálogo estaba generando tanta plata y por ese catálogo pude comprar cositas y al otro día ya era un traqueto en Colombia (risas)”.