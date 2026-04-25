María Fernanda Cabal subió fotos de su juventud y recordó día de su matrimonio; le llovieron elogios: “Buenos tiempos”

María Fernanda Cabal continúa siendo una de las figuras más visibles en el debate público del país, gracias a su papel dentro de la política y a las posturas que ha asumido frente a distintos temas de interés nacional. Sus intervenciones y opiniones suelen generar reacciones constantes entre diferentes sectores.

María Fernanda Cabal, blanco de elogios por video posando; dejó particular mensaje: “No todo es micrófono y debate”

Sin embargo, más allá de su trabajo legislativo, también ha despertado interés por su presencia en redes sociales. A través de su perfil en Instagram, la congresista ha optado por un enfoque más cercano y dinámico, en el que combina mensajes políticos con contenidos más ligeros, como entrevistas y videos que reflejan aspectos de su día a día.

Recientemente, María Fernanda Cabal dejó a más de uno sorprendido con una serie de fotografías que compartió, con motivo de revivir recuerdos de su pasado. La senadora fue clara en que disfrutaba de volver al pasado, viendo cómo lucía en algunas épocas.

Según quedó registrado, la famosa publicó dos contenidos en los que se le ve mucho más joven, posando a la cámara y mostrando su semblante de aquel entonces. Las postales se ven de tiempo atrás, pues están en portarretratos y poseen una estética distinta.

“Viernes de recordar buenos tiempos“, escribió en el pie de foto, donde sumó casi cuatro mil likes de sus seguidores.

En una de las imágenes se le ve posando mientras gira su cabeza de lado, luciendo un atuendo blanco y accesorios claros. En la otra postal, de su matrimonio, está sonriendo, llevando su cabellera recogida, con collar y aretes en perla.

A pesar de que esta publicación la realizó días atrás, varias personas quisieron reaccionar y comentar sobre su belleza, su estilo y su porte, exaltando lo bien que lucía con el paso de los años.

Varias personas hablaron de los recuerdos, principalmente Luly Bossa, quien aseguró que María Fernanda Cabal se veía bastante guapa en dichas postales que subió a la plataforma digital.

“Preciosa, inteligente y elegante”; “Divina, Mafe”; “Grande, Mafe”; “Qué guapura”; “Bellísima”; “Belleza de mujer”; “Muy linda, bendiciones”; “Siempre bella”; “Divina”, entre otros comentarios de los seguidores de la congresista colombiana.