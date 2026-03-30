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María Fernanda Cabal reaccionó a transmisión de Westcol con Gustavo Petro y dejó ácido mensaje: “Tiene más sentido común”

La senadora se refirió a la entrevista que se realizó días atrás.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

30 de marzo de 2026, 7:19 a. m.
Gustavo Petro, Westcol y María Fernanda Cabal.
Gustavo Petro, Westcol y María Fernanda Cabal. Foto: Mottaa - SEMANA / Montaje SEMANA

El pasado 27 de marzo, Westcol logró reunirse con el presidente Gustavo Petro, llevando a cabo una transmisión en vivo que paralizó a miles de personas. Ambos estuvieron en la Casa de Nariño, conversando sobre diversos temas que involucraban al país.

Westcol le reclamó al presidente Gustavo Petro por detalle incómodo antes de iniciar su transmisión: “Me dejó esperando”

Este diálogo tocó matices sociales de Colombia, llevando al streamer a dar varias opiniones que fueron contundentes para quienes veían el contenido. El paisa no dudó en hablar sobre la seguridad, el estilo de vida y las medidas que se podrían tomar para reducir ciertos problemas.

Uno de los puntos que más desató reacciones fue cuando Westcol le afirmó a Gustavo Petro que él consideraba que tocaba ser mano dura con los delincuentes.

El mandatario respondió a esto señalando que para él era una “visión de la venganza”, a lo que el joven fue certero y puso de ejemplo su caso.

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“No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo un… o sea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar, yo trabajé por lo mío, si me entiendes, yo tuve que trabajar por lo mío. Que esa tiene que ser la mentalidad de toda persona. Si tú decides robar, si tú decides agredir a una persona, estás fallando tú y tú ya estás pasando por encima de alguien más”, dijo el influencer.

La transmisión exclusiva de la conversación entre Gustavo Petro y el streamer paisa 'Westcol' se realizó en exclusiva por Kick
La transmisión exclusiva de la conversación entre Gustavo Petro y el streamer paisa 'Westcol' se realizó en exclusiva por Kick. Foto: Mottaa

Estas palabras tomaron fuerza en redes sociales, llevando a que figuras políticas reaccionaran al respecto, como fue el caso de María Fernanda Cabal. La senadora, aquel día, compartió un fragmento de la entrevista, soltando un particular comentario en contra del presidente.

Petro sorprendido porque un joven como Westcol le dice que el país necesita mano dura para volver a la seguridad y afirma que eso es una ‘visión de la venganza’”, escribió en su cuenta de X.

Tiene más sentido común el joven streamer Westcol que Petro”, agregó, tirando la pulla por las respuestas que dio.

Este contenido fue bastante acogido por los usuarios de la plataforma digital, recibiendo más de 12.000 likes y cientos de comentarios.

De igual manera, Cabal estuvo opinando sobre todo lo que pasaba en este diálogo, reclamándole a Gustavo Petro por distintos detalles que mencionó acerca del país.