Así le respondió Westcol a Petro cuando salió en defensa de “los bandidos”: “Yo también vengo de abajo y yo no decidí robar”

El presidente Gustavo Petro y el streamer mejor conocido como Westcol tuvieron un encuentro este jueves, 26 de marzo, en la Casa de Nariño en medio de una transmisión en vivo.

Westcol le dijo a Petro en medio del ‘stream’ que “Colombia es muy peligroso” y así respondió el presidente

Durante ese momento, que estuvo seguido por cientos de colombianos, hubo un momento en que Petro salió en defensa de los criminales que siguen delinquiendo en Colombia.

Petro mencionó que los pandilleros aceptaron hacer entrevistas con él y que ahora están dejando de robar: “A punto de entrar en pandillas y la delincuencia, y les hicimos la encuesta; fue la primera vez que el Estado pudo saber qué era ese mundo”.

A lo que Westcol le dijo: “O sea, los jóvenes después de las pandillas aceptaron hacer encuestas y toda la vuelta”, y Petro le contestó: “Porque confiaban en mí”.

Sin embargo, el influencer le respondió: “No, esos maricas están robando en este momento”.

Petro : “Pandilleros aceptaron hacer entrevistas conmigo y ahora están dejando de robar “



Westcol : Nahh esos mrks están robando en este momento 😭😭😭 pic.twitter.com/yVSS4bw7oN — out of context Westcol 💀 (@k_psmj) March 27, 2026

El cuestionamiento siguió cuando le pidió más seguridad: “Siento que una de las cosas que haría que cambiara la seguridad realmente es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente”.

A esto, el presidente le dijo: “Esa es una visión que yo llamo de la venganza”, y Westcol lo cuestionó: “No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo un... o sea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar, yo trabajé por lo mío, si me entiendes, yo tuve que trabajar por lo mío. Que esa tiene que ser la mentalidad de toda persona. Si tú decides robar, si tú decides agredir a una persona, estás fallando tú y tú ya estás pasando por encima de alguien más”.

Las redes sociales están revolucionadas luego de este inesperado encuentro que llamó la atención de los jóvenes por la forma en la que se abordaron los temas, donde algunos de ellos dijeron que “perdió mi voto Petro, ¿cómo romantizando robar?”