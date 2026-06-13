SEMANA: ¿Cómo está viendo el panorama político?

MAURICIO VARGAS: Vamos a tener una definición muy importante en esta segunda vuelta. A juzgar por las encuestas que han tenido acierto y que ya acertaron en primera vuelta, como AtlasIntel, la medición que publica SEMANA, pareciera estar bastante claro, salvo un cambio abrupto que tendría que producirse de manera muy dramática en la última semana: Abelardo de la Espriella va a ganar. Eso confirmará que una gran mayoría de colombianos rechaza el gobierno de Gustavo Petro y que al hoy presidente lo suceda su escogido, su heredero, Iván Cepeda. A partir de ahí habrá que ver cómo Abelardo de la Espriella empieza a construir su gobierno. Y cómo la oposición se empieza a organizar.

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SEMANA: ¿Qué vislumbra?

M.V.: Me temo que esa oposición va a tratar de ser violenta, perturbadora. No solamente porque ese es el estilo que los ha caracterizado –ya los caracterizó en el gobierno de Iván Duque–, y porque además se inicia una competencia por quién se queda con la oposición. Ahí hay una batalla entre cepedistas y petristas, entre el propio presidente Gustavo Petro, que pronto se volverá expresidente, y el candidato, que pronto se volverá excandidato. Esa competencia los llevará a que cada uno sea más radical, más incendiario y más perturbador que el otro. Y hay un segundo punto.

SEMANA: ¿Cuál?

M.V.: Qué pasará con el Congreso. Abelardo de la Espriella, si gana las elecciones, como todo lo indicaría, triunfaría con una promesa de rechazo a los partidos políticos que ha sido apoyada ampliamente por sus electores. Entrar a negociar en el Congreso con unos partidos que él ha rechazado planteará desafíos complejos y, desde el punto de vista de análisis político, muy interesantes.

Mauricio Vargas dice que la campaña de Iván Cepeda quedó como en estado de coma. Foto: CORTESíA

SEMANA: ¿Cómo le ha parecido el arranque de la campaña de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta?

M.V.: Tuvieron unas primeras horas en que endurecieron mucho el discurso en respuesta al rechazo de Gustavo Petro e Iván Cepeda de reconocer el resultado electoral de la primera vuelta. La respuesta de De la Espriella y muchos voceros de su campaña fue en un tono muy fuerte y rápidamente entendieron que tenían que moderar. Entendieron que, después del discurso duro, tenían que devolverle rápidamente a la campaña la alegría que la ha caracterizado. Y volvieron al colorido, las canciones, los videos, a vender una esperanza, además de advertir los graves problemas que pueden darse con un presidente y un candidato que no reconocen el triunfo de De la Espriella en primera vuelta.

SEMANA: ¿Y cómo ve la campaña de Iván Cepeda?

M.V.: Quedaron como en estado de coma. Tuvieron unos primeros días muy confusos. Hubo un evidente enfrentamiento entre la estrategia de Iván Cepeda y las tácticas de Gustavo Petro. La estrategia del candidato era tranquilizar a los electores de centro y atraerlos, pero contra esa estrategia las tácticas incendiarias del presidente atentaron. Al final, lo que hicieron fue ahuyentar a esos posibles electores que estaban dudando entre irse con Cepeda o De la Espriella. Los mensajes del presidente le hicieron mucho daño a la campaña de Cepeda. Y los números nos están indicando que esos electores indecisos, que se vuelven decisorios en la segunda vuelta, se han ido mayoritariamente a donde De la Espriella.

SEMANA: ¿Gustavo Petro, realmente, quiere que gane Iván Cepeda? El analista Ángel Beccassino dice que no.

M.V.: La duda es válida, pero es sobre todo torpeza del presidente. Gustavo Petro es ante todo táctico, no es un estratega. Fue criado en la clandestinidad y aprendió a sobrevivir a punta de tácticas. No creo que detrás de esto haya una estrategia ni de perjudicar ni de beneficiar a Iván Cepeda. Simplemente es lo que el presidente sabe hacer para estar vigente. Lo más importante para Petro es estar vigente, mucho más que garantizar que Iván Cepeda gane. Petro, reitero, quiere estar vigente y lo está haciendo a costa de la campaña de Cepeda.

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SEMANA: Se ven muchas diferencias y tensiones entre Petro y Cepeda.

M.V.: Hay muchas diferencias, bastantes de forma, pero en el fondo representan lo mismo. Quieren cosas muy parecidas. En el fondo están aliados con la misma mala gente que le ha hecho daño a Colombia. Ahí no hay diferencias. Solo diferencias de estilo.

SEMANA: Por ejemplo...

M.V.: Iván Cepeda es un marxista, leninista, comunista, a la antigua. Y Petro es lo que los viejos comunistas llamaban un putschista: una persona de golpes de efecto. No un marxista estratégico. Esa es la diferencia que los distancia.

Mauricio Vargas Linares asegura que con un gobierno de Cepeda, Colombia se asomaría al escenario del chavismo. Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿Colombia debe temerle a un eventual gobierno de Iván Cepeda?

M.V.: Sin duda. Lo que ha funcionado muy bien estos cuatro años en Colombia son las instituciones. No digamos el Congreso entero, pero sí el Senado, que trancó muchísimas y malas, destructivas, iniciativas del Gobierno. Varias que sobrevivieron en el Senado las trancó la Corte Constitucional y, cuando el Gobierno se dio cuenta de que ni con el aval de la Corte podía sacar las reformas, acudió a la vía administrativa y a los decretos. Ahí el Consejo de Estado funcionó. Las instituciones han funcionado, el Banco de la República ha mantenido su independencia y algo muy importante: el poder electoral, la Registraduría. El registrador ha sido independiente. Pero cuatro años más de Iván Cepeda podrían torcerle el cuello a esas instituciones.

SEMANA: ¿Por qué?

M.V.: Porque como presidente tendría influencia en la designación de varios magistrados más en la Corte Constitucional, en la escogencia de nuevos directores en la junta directiva del Banco de la República, en la conformación de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral y la elección de un nuevo registrador, y ahí nos asomaríamos al abismo del chavismo, del socialismo del siglo XXI. Por eso es tan grave que se dieran cuatro años más de lo mismo.

SEMANA: Entonces, con un gobierno de Cepeda, Colombia se asomaría al escenario del chavismo.

M.V.: Sin ninguna duda. Y tenemos el tema de la constituyente, que ahí está. No lo enterraron. Lo engavetaron. Como dije: guardar el revólver en el cajón no es lo mismo que desarmarse. Ellos lo que hicieron es que guardaron el revólver en el cajón y, apenas puedan volver a sacarlo, le pegan un tiro en la cabeza a la Constitución de 1991.

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SEMANA: ¿Preocupan los mensajes de Gustavo Petro en los que insiste en desconocer los resultados de la primera vuelta?

M.V.: Siempre le hace daño a un país tan institucional como Colombia que un presidente derive de manera tan irresponsable, sin rumbo, pero no me preocupan sus efectos. El presidente cada día se devalúa más. El día que haya un presidente electo, Gustavo Petro será lo que en Estados Unidos llaman un pato cojo; así denominan al presidente saliente una vez se elige su sucesor. Será un pato cojo más, especialmente cojo, especialmente lesionado. Lo veremos protagonizando escenas como las que hemos visto estos días, quizás más graves porque el presidente tiene una tendencia a ahogar sus penas en café. O en eso que llama café y no sabemos bien qué es, pero que consume muchísimo.

SEMANA: ¿Colombia puede incendiarse si gana Abelardo de la Espriella? Hay un miedo latente.

M.V.: Se les olvida a quienes tienen ese miedo que Abelardo de la Espriella también ha construido una base popular. La gracia de Abelardo es que no solamente buscó ganar unas elecciones. Está haciendo algo mucho más audaz: está construyendo una base popular. Entonces, esas bases de la primera línea y las demás líneas de la insurrección del petrocepedismo se van a estrellar con una base popular que De la Espriella ha construido. Él entendió muy bien que con los estratos medios y altos no se puede ganar la elección. Su trabajo más importante, desde que empezó pacientemente a construir su candidatura, se ha dirigido a los estratos medios y medios bajos porque sin esos votos no es posible ganar las presidenciales.

Mauricio Vargas Linares considera que un gran acierto de Abelardo de la Espriella es la fidelidad rigurosísima a su estrategia. Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿Cuál es el éxito de Abelardo de la Espriella? No es político, es un abogado que conquistó al electorado por encima de Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia y hasta el propio expresidente Álvaro Uribe.

M.V.: Su gran acierto es la fidelidad rigurosísima a su estrategia. Él trazó una estrategia y era no partidos, “soy un outsider y no voy a buscar solo los votos de la clase media y alta porque con eso no se gana. Buscaré los votos de la clase media y media baja”. Se puso a esa tarea. Usó intensiva y masivamente las redes sociales con mensajes impactantes, emocionales y presentó la imagen de un padre de familia, de un esposo que ama a su esposa, que quiere a sus hijos, y eso me parece que se traduce en efectos tan interesantes como que en esta última entrega de AtlasIntel, Abelardo tiene mejor relación de votación entre las mujeres que entre los hombres. Y eso que sus enemigos lo acusan de machista, pero esas mujeres ven en él al esposo que ama a su esposa, que baila amacizado con ella y cuya vida, según sus videos, gira en torno a su familia. A mucha madre de familia maltratada, abandonada, a mucha madre soltera le produce una emoción muy positiva. Él entendió ese componente emocional.

SEMANA: ¿Se imagina un gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Qué vislumbra ese 7 de agosto?

M.V.: Yo creo que empezará antes del 7 de agosto. Obvio, tomará posesión ese día. Me lo imagino, por ejemplo, reuniéndose con los banqueros, con los presidentes de los grandes bancos, para pedirles que bajen las tasas de interés como un acto unilateral de aportar a la recuperación económica del país. Me lo imagino. No digo que, necesariamente, pasará. Él va a empezar a gobernar desde el 22 de junio.

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SEMANA: ¿Y se ha imaginado un gobierno de Iván Cepeda?

M.V.: Prefiero no pensarlo. Si me pongo a imaginarlo, no duermo esta noche.

SEMANA: Si Iván Cepeda gana las elecciones, ¿el escenario de la vicepresidenta Aida Quilcué será igual o peor que el de Francia Márquez?

M.V.: Será peor. Francia Márquez representaba a un sector de las negritudes y tenía el respaldo de algunos sectores afines a grupos violentos más políticos que narcotraficantes. Aida Quilcué está metida en la mitad de una guerra entre indígenas; forma parte de una guerra entre indígenas y eso puede ser mucho más complicado.

Mauricio Vargas dice que Gustavo Petro le ha hecho un gran daño a la izquierda. Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: Conociendo a Petro, ¿qué hará después del 7 de agosto?

M.V.: Joder, es lo que le gusta y sabe. Seguirá en la Lista Ofac, sin duda, y después de su reciente discurso en las Naciones Unidas no veo cómo se vaya a salvar.

SEMANA: ¿Cómo cierra el gobierno Petro?

M.V.: Le ha hecho un daño muy grande a la izquierda. Cada vez que vuelva a haber en Colombia un candidato presidencial de izquierda, tendrá que batallar contra la sombra del desgobierno, del afán destructivo de Gustavo Petro. Hay muchos izquierdistas de corazón, de convicción, honestos, decentes. Pienso, por ejemplo, en Jorge Enrique Robledo. Este era el único país de América Latina que jamás había tenido un presidente de izquierda y, cuando por fin lo tiene, es desastroso en su vida privada, en la forma como conduce el Estado, incapaz de gestionar, de hacer obra pública, de beneficiar a su base popular.

SEMANA: ¿Y qué va a pasar con Francia Márquez?

M.V.: Nada. Ni bueno ni malo.

SEMANA: Con los resultados de la primera vuelta, ¿cómo queda Álvaro Uribe?

M.V.: Llega un momento muy importante de reflexión para él. Ha llegado el momento de retirarse, al menos parcialmente, de la batalla diaria. Hasta el último día seguirá en la batalla, pero ya no es el momento de estar todos los días en ella. Si Uribe se apaga un poco, muchos más colombianos le reconocerán la enorme tarea que desempeñó durante sus ocho años de gobierno.