“Bandido y colaborador de criminales”: Abelardo de la Espriella arremete contra Iván Cepeda tras denuncia en su contra

La confrontación entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el senador y también candidato Iván Cepeda volvió a escalar este jueves 11 de junio, luego de que De la Espriella lanzara duras acusaciones contra Cepeda, a quien señaló de utilizar supuestos “montajes judiciales” como herramienta de acción política.
La única manera de hacer política que conoce Iván Cepeda es mediante montajes judiciales.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 11, 2026
Se acabaron tus 20 años de falsos positivos judiciales para politiquear. Tus viejos trucos quedarán enterrados por la voluntad del pueblo en las urnas: ¡bandido!
Firme por la Patria. 🫡… pic.twitter.com/8pDoBl19zg
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