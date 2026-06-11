Política

“Bandido y colaborador de criminales”: Abelardo de la Espriella arremete contra Iván Cepeda tras denuncia en su contra

El candidato presidencial acusó a Cepeda de promover “montajes judiciales”.

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Redacción Semana
11 de junio de 2026 a las 6:30 p. m.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

La confrontación entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el senador y también candidato Iván Cepeda volvió a escalar este jueves 11 de junio, luego de que De la Espriella lanzara duras acusaciones contra Cepeda, a quien señaló de utilizar supuestos “montajes judiciales” como herramienta de acción política.

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