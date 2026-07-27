Gustavo Petro se despidió de la Guardia Presidencial con llamativo mensaje: “El resto son payasadas”

Siguen los mensajes de despedida por parte del presidente de la República saliente, Gustavo Petro, a varias dependencias. Fue el caso de la Guardia Presidencial.

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Petro, a través de su cuenta personal de X, publicó un mensaje con una reflexión tras los cuatro años de su Gobierno: “No hay necesidad de tanta morisqueta imitando militares, yo sé que la primera ley de la guerra es ser líder de los soldados, es eso lo que te hace general y comandante, el resto son payasadas”.

“Sentí a estos jóvenes como mis hijos y les dí lo máximo que podía, nadie más merece tanto porque ellos, los jóvenes, los que exponen su vida con generosidad, son el alma del verdadero pueblo de Colombia”, afirmó Gustavo Petro en sus redes sociales.

Y agregó: “Los extrañaré y solo doy un consejo militar, jamás apuntar al pueblo con el arma. Sueño con el ejército libertador”.

Por otro lado, este mismo lunes 27 de julio, el mandatario saliente publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que le salió al paso a unas versiones que apuntan a que al parecer en un informe de empalme de la Fuerza Pública se estaría analizando bajar la escala salarial de los soldados y patrulleros.

“Entonces de acuerdo a algunos oficiales, que opinan en causa propia, regresar a un ejército de castas y no a un ejército del pueblo es bueno para el país.

Los que más exponen su vida en la confrontación es la tropa de base”, publicó Gustavo Petro.

Entonces de acuerdo a algunos oficiales, que opinan en causa propia, regresar a un ejército de castas y no a un ejército del pueblo es bueno para el país.



Los que más exponen su vida en la confrontación es la tropa de base.



Volver a criterios de jerarquización salarial de… https://t.co/ycpS81nqQt — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 27, 2026

También anotó: “Volver a criterios de jerarquización salarial de acuerdo al grado y no al peligro real es volver a un esquema aristocrático del ejército y no a un criterio democrático donde el centro real de la acción es el soldado y el patrullero”.

En repetidas ocasiones Gustavo Petro aseguró que en su administración la Policía había recuperado índices de favorabilidad.

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“Este gobierno ha logrado sacar a la Policía Nacional de un nivel muy bajo de popularidad al corazón mayoritario de la nación. El trabajo respetuoso de los derechos humanos, de las libertades públicas, el empeño de cada patrullero o patrullera ha logrado esta victoria institucional de ganarse el alma popular”, puntualizó Petro.