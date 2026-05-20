Gustavo Petro hizo inesperada confesión sobre la barrida que ordenó en la Fuerza Pública: “Cometimos injusticias”

Este miércoles 20 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un balance de su Gobierno a pocos meses de finalizar su mandato, el cual termina el próximo 7 de agosto.

Y uno de los temas espinosos de su administración fue la barrida que ordenó en la Fuerza Pública, medida que recibió una ola de críticas desde diferentes sectores políticos del país.

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Frente a esa drástica medida que impartió, el mandatario colombiano realizó una inesperada confesión al expresar que cometió “injusticias” sacando integrantes de la Fuerza Pública que, según su criterio, no debieron salir.

“Yo no sé si saqué a todos los que había que sacar; yo creo que cometimos injusticias y que dejamos gente que debíamos sacar. Yo no conocía el mundo interior del Ejército o de la Policía y es un mundo complejo, pero veo los hechos”, expresó el jefe de Estado en diálogo con Noticias Caracol.

Y agregó sobre el manejo que ha tenido la Fuerza Pública en su administración: “Tú tenías una Fuerza Pública: Ejército, policías, varias, matando centenares de jóvenes. Pues dice la justicia, hasta 6.402 jovencitos, solo hablando de la primera etapa del siglo. Y después miles presos, 3.000 presos, porque protestaron, calificados de terroristas, incluso por la prensa”.

“¿Y ahora qué tienes? Ahora, ¿hay alguien a quien le hemos sacado un ojo, lo he condenado o lo he mandado a la cárcel a algún joven? No digo que no haya problemas de cosas que suceden, pero comparando las dos épocas con un Ejército que hoy tiene el 70, 80 por ciento de popularidad; una Policía que era lo más impopular, hoy tiene el 60 de popularidad, ¿cómo se logró?”, insistió el mandatario colombiano.

Además, indicó: “Entonces, tú tienes una Fuerza Pública que ejecutó, fusiló hasta 6.402 jóvenes, gobierno Uribe. Está sacando el séptimo cadáver de la escombrera, cuando se decía que no había pasado nada. Sabemos que son un centenar de desaparecidos. O el estallido y su tratamiento. 3.000 jóvenes presos con la Fiscalía Barbosa”.

“Entonces, cuando estás hablando de miles, ¿y hoy qué tienes? No llegas si haces un mal conteo, porque no todo lo podemos controlar. Tú tienes una Fuerza Pública que se comporta en relación a la población y sus derechos de una manera completamente diferente a la que se comportó aquel entonces. La oposición sale, marcha, hace lo que quiere en su marcha, que no sea violencia, y no hay un solo gas lacrimógeno”, recalcó Petro.

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Finalmente, afirmó el jefe de Estado en esa entrevista: “Bueno, quien ha lanzado gas lacrimógeno son algunos alcaldes. Entonces ahí ves una diferencia sustancial en el tratamiento de la población y eso es lo que hace que la población empiece, y eso sí es moral, porque la población empieza a querer cada vez más la Fuerza Pública”.