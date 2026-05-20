El candidato Iván Cepeda se pronunció a través de su cuenta de X sobre el grafiti realizado cerca a la casa del expresidente Álvaro Uribe en Llanogrande, Antioquia, que fue realizado por líderes y simpatizantes del Pacto Histórico.

Álvaro Uribe dice que personas que pintaron mural cerca de su vivienda tuvieron que consultar a Iván Cepeda para irse

Aunque desde distintos sectores han cuestionado que se trataría de una afrenta contra el mandatario y sus familiares, el senador del Pacto Histórico justificó estos actos y respaldó a sus seguidores que estuvieron allí.

Cepeda, que ha sido uno de los principales contradictores de Álvaro Uribe, y su contraparte en el caso judicial más relevante de las últimas décadas, volvió a arremeter contra el líder del Centro Democrático.

“Uribe y sus seguidores han desatado una campaña violenta en Antioquia contra el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida, sus dirigentes y mi candidatura”, afirmó Cepeda.

Para el candidato, los reclamos que ha hecho el exmandatario tendrían que ver con una supuesta “fuerza política y electoral” del proyecto petrista en el departamento, a pesar de que Uribe calificó como un hecho violento y en contra de su familia lo sucedido este martes, 19 de mayo.

“Es una respuesta desesperada del uribismo a los avances en materia de justicia, y verdad que han logrado las madres y las víctimas”, afirmó Cepeda. El grafiti que estaban pintando los seguidores del petrismo tenía relación con los falsos positivos y los casos que ha contabilizado la JEP, un discurso que han impulsado desde ese sector.

Cepeda calificó lo sucedido como un “acto cultural” de “jóvenes y víctimas”. Y dijo que, supuestamente, tras estos hechos, los líderes y simpatizantes del petrismo que realizaron el mural estarían siendo “amenazados”.

El expresidente Álvaro Uribe llegó a borrar el mural que habían hecho cerca a su casa en Llanogrande. Foto: Redes sociales.

“Le digo con claridad y firmeza: ni sus amenazas ni sus insultos calumniosos, ni actitud sicarial nos atemorizan”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

Por su parte, Uribe ha denunciado que más allá del mural pintado, él y personas cercanas que lo acompañaron fueron intimidadas, incluso, con un arma blanca, como sucedió con un hombre que quedó grabado en videos con un objeto cortopunzante. “Cepeda manda a pintar murales con puñaletas”, señaló el exmandatario.

Uribe había denunciado que cuando llegaron al lugar tuvieron que instalar una mesa de diálogo para conversar con los jóvenes, e incluso, escuchó a algunos de ellos. Sin embargo, reclamó porque en determinado momento ellos le expresaron que tenían que conversar con Iván Cepeda, por lo que Uribe cuestionó si el candidato les estaba dando órdenes sobre lo que debían hacer.

Cepeda y Uribe siguen enfrentados de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.