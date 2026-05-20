Colombia Renaciente se adhiere a la campaña de Iván Cepeda

El Partido Colombia Renaciente se adhirió a la candidatura de Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo.

La decisión se da después de una encuesta interna entre sus militantes en la que la mayoría de estos se mostraron a favor del candidato del Pacto Histórico. El segundo lugar de ese sondeo lo ocupó Paloma Valencia.

Él es el congresista electo del Pacto Histórico que lideró las protestas con pintura cerca de la vivienda de Álvaro Uribe

Cepeda busca conformar una “alianza por la vida” con el respaldo de diferentes colectividades cercanas a la izquierda. A ese sector ya llegaron los partidos Alianza Verde, En Marcha y Todos Somos Colombia, estos dos últimos de Juan Fernando Cristo y Clara López, respectivamente.

En las elecciones de 2022, Colombia Renaciente coavaló a Luis Gilberto Murillo, el excandidato presidencial que también se adhirió a Cepeda para los comicios de este 2026.