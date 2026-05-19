Por elecciones, SuperNotariado lanza advertencia a Alejandro Char, alcalde de Barranquilla

En una advertencia de carácter preventivo se convirtió el llamado que le hizo la Superintendencia de Notariado y Registro al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que suspenda, de forma inmediata y sin excepción, los actos de entrega de 1.000 títulos de propiedad que tiene programados para el 22 y el 27 de mayo.

Según la entidad de vigilancia, de no hacerlo, incurrirá en riesgos disciplinarios, institucionales y jurídicos.

Ricardo Agudelo Sedano, superintendente de Notariado y Registro, explicó las razones. “Las acciones que impliquen entrega masiva de beneficios, exposición pública de programas sociales o inauguración de obras, pueden ser interpretadas como susceptibles de incidir en la voluntad electoral”, asegura.

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Con fines proselitistas

Para el superintendente, la realización de cualquier actividad de las mencionadas, incluidas las de titulación de la propiedad urbana, en los días previos a la cada vez más cercana primera vuelta presidencial, podría dar lugar a cuestionamientos por parte de las autoridades, así como a eventuales investigaciones de los entes de control, por presunta participación en política o por utilización de la gestión institucional con fines proselitistas.

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, lo que se busca es evitar que las entregas de títulos sean aprovechadas, instrumentalizadas y manipuladas como mecanismo para influir en los resultados electorales.

Hasta después de la Ley de Garantías

De hecho, la entidad afirma que todas esas actividades públicas podrán reanudarse una vez concluya la ‘Ley de Garantías’ que rige en la actualidad, previo a la contienda electoral. Por ello, se abstendrá de participar en este o en cualquier otro evento de naturaleza pública, durante la temporada.