Lo que dijo el gobernador del Atlántico por amenazas en contra de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla

Luego de las amenazas en contra del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por parte de bandas criminales, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, rechazó estos hechos y dijo que lo que está sucediendo constituye una grave alerta para la institucionalidad y la democracia en Colombia.
“Es una situación profundamente preocupante para el país. Amenazar a un alcalde y a su familia evidencia el nivel de riesgo que enfrentan hoy nuestros líderes. Aquí lo que corresponde es rodearlo institucionalmente y garantizar todas las condiciones de seguridad”, afirmó Verano.
El gobernador respaldó el llamado del alcalde Char al Gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas y a la justicia, insistiendo en la necesidad de una respuesta articulada, eficaz y oportuna.
“La seguridad debe mantenerse como una prioridad nacional, con acciones firmes y coordinadas que devuelvan tranquilidad a la ciudadanía”, señaló.
Asimismo, destacó el anuncio del Ministerio de Defensa sobre una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier acción criminal y dar con los responsables.
“Estas decisiones son importantes, pero deben traducirse en resultados concretos. La inteligencia, la prevención y la acción efectiva del Estado son fundamentales en este momento”, agregó.
He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia.— Alejandro Char (@AlejandroChar) April 20, 2026
Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.
Hago un…
El mandatario indicó que seguirán actuando con unidad institucional y determinación frente a cualquier intento de intimidación de cualquier persona en el departamento del Atlántico.
“No vamos a retroceder ante el miedo. Este es un momento para actuar con serenidad, firmeza y en equipo, protegiendo la vida y defendiendo nuestra democracia”, sostuvo.
Finalmente, el mandatario reiteró su respaldo al alcalde Alejandro Char y aseguró que se mantendrá la coordinación con las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad necesarias.