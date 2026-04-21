Lo que dijo el gobernador del Atlántico por amenazas en contra de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla

Luego de las amenazas en contra del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por parte de bandas criminales, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, rechazó estos hechos y dijo que lo que está sucediendo constituye una grave alerta para la institucionalidad y la democracia en Colombia.

MinInterior confirma que amenazas contra el alcalde Char y su familia salieron de la cárcel; ofrecen millonaria recompensa

“Es una situación profundamente preocupante para el país. Amenazar a un alcalde y a su familia evidencia el nivel de riesgo que enfrentan hoy nuestros líderes. Aquí lo que corresponde es rodearlo institucionalmente y garantizar todas las condiciones de seguridad”, afirmó Verano.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El gobernador respaldó el llamado del alcalde Char al Gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas y a la justicia, insistiendo en la necesidad de una respuesta articulada, eficaz y oportuna.

“La seguridad debe mantenerse como una prioridad nacional, con acciones firmes y coordinadas que devuelvan tranquilidad a la ciudadanía”, señaló.

Asimismo, destacó el anuncio del Ministerio de Defensa sobre una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier acción criminal y dar con los responsables.

“Estas decisiones son importantes, pero deben traducirse en resultados concretos. La inteligencia, la prevención y la acción efectiva del Estado son fundamentales en este momento”, agregó.

Abelardo De la Espriella advierte riesgos para alcaldes tras amenazas contra Alex Char

El mandatario indicó que seguirán actuando con unidad institucional y determinación frente a cualquier intento de intimidación de cualquier persona en el departamento del Atlántico.

“No vamos a retroceder ante el miedo. Este es un momento para actuar con serenidad, firmeza y en equipo, protegiendo la vida y defendiendo nuestra democracia”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario reiteró su respaldo al alcalde Alejandro Char y aseguró que se mantendrá la coordinación con las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad necesarias.