MinInterior confirma que amenazas contra el alcalde Char y su familia salieron de la cárcel; ofrecen millonaria recompensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer este lunes, 20 de abril, que el plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y su familia provendría desde la cárcel El Barne, en Cómbita, Boyacá.

Abelardo De la Espriella advierte riesgos para alcaldes tras amenazas contra Alex Char

La información fue entregada por un preso a un procurador; luego este se la comunicó a un coronel de la Policía, y fue este quien le avisó al mandatario de los barranquilleros que su vida y la de sus seres queridos podría estar en riesgo.

“Lo que sé es que se rompieron los protocolos. Hubo una situación en la que un procurador estuvo hablando con un preso en la cárcel El Barne. A su vez, un coronel —cuyo nombre no mencionaré— alertó directamente al alcalde tras conocer lo que estaba ocurriendo”, dijo el jefe de esa cartera.

Asimismo, Benedetti indicó que hay indicios de que desde otras cárceles también se han estado enviando amenazas contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Son 1.000 millones de pesos los que han ofrecido desde el Gobierno nacional para dar con los responsables de esta amenaza y de cualquier otra contra políticos en el país.

“El Gobierno nacional ha estado muy pendiente y al frente de la situación del alcalde Alejandro Char”, afirmó el ministro.

MinDefensa liderará consejo de seguridad en Baranoa tras escalada de violencia en Atlántico

Policía de Barranquilla intensifica operativos. Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que avanzan con las investigaciones y que han tomado las medidas necesarias en este caso, que ha generado alerta en todo el país.

“Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias y articulados con el Ministerio del Interior, la Fiscalía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla conforme a las denuncias puestas en conocimiento público”, dijo.

En el Atlántico, las autoridades se encuentran en máxima alerta, adelantando controles y otras acciones con el fin de prevenir hechos que lamentar.