MinDefensa liderará consejo de seguridad en Baranoa tras escalada de violencia en Atlántico

A liderar un consejo de seguridad en el municipio de Baranoa, Atlántico, llegará este viernes, 17 de abril, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, quien estaría acompañado de la cúpula militar y de la Policía Nacional, con el fin de poder dialogar con varios mandatarios de los municipios que están siendo azotados por las bandas criminales.

Fuentes le dijeron a SEMANA que lo que buscan desde esta cartera es ajustar la estrategia de seguridad en contra de las bandas criminales, pero también de los grupos armados que están sembrando el terror entre la ciudadanía.

Y es que la llegada del ministro y de la cúpula se da en medio de hechos graves de orden público, donde han sido asesinadas personas por el no pago de extorsiones, pugnas entre bandas criminales, entre otros episodios violentos.