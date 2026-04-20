Abelardo De la Espriella advierte riesgos para alcaldes tras amenazas contra Alex Char

Las intenciones de atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por parte de las bandas criminales, han generado todo tipo de reacciones a nivel local y nacional. Este lunes, 20 de abril, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella se pronunció por medio de su cuenta de X.

Policía investiga origen y alcance de las amenazas contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

“Mientras Petro perfila a mandatarios locales como Alex y entrega el país a sus cómplices, los bandidos entienden el mensaje y proceden con el guiño que les hacen desde Palacio. Así lo hicieron con Miguel y ahora con Alex. Otros blancos de Petro han sido Fico y Andrés Julián”, dijo De la Espriella.

Asimismo, el también abogado y empresario sostuvo que es necesario que desde el gobierno de Gustavo Petro le puedan garantizar la seguridad a todos los mandatarios del país con el fin de que puedan ejercer sus funciones sin ningún riesgo.

“Refuercen su seguridad, alcaldes y gobernadores: esto se acaba el 7 de agosto. En mi gobierno, juntos, haremos frente común contra los bandidos y retomaremos el control de la patria. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, agregó.

A Alejandro Char “los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse”: Álvaro Uribe

En medio de estas tensiones en materia de seguridad que se registran en todo el Atlántico, la Policía Metropolitana de Barranquilla precisó que avanzan con las investigaciones de este caso.

“Hay despliegue de capacidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal en el marco de la estrategia seguridad, dignidad y democracia, para establecer el origen y alcance de la amenaza”, explicó la Policía.

Asimismo, señalaron que habrá una reunión con el propósito de poder determinar los riesgos y medidas de estas intenciones de un atentado.

“Convocatoria y realización del comité de evaluación de nivel de riesgo - CENIR, en coordinación con las autoridades distritales, para evaluar la situación y definir acciones conjuntas. Verificación y análisis de la amenaza en curso, con el fin de determinar el nivel de riesgo y adoptar las medidas correspondientes”, agregó la institución.