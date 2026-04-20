A Alejandro Char “los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse”: Álvaro Uribe

Álvaro Uribe reaccionó a las amenazas que recibió el alcalde Alejandro Char. “He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, dijo el mandatario local este domingo.
“Hago un llamado urgente a todas las fuerzas armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, agregó el alcalde de Barranquilla.
El expresidente Uribe escribió en su trino: “El alcalde Alex Char de Barranquilla ha sido un transformador de la ciudad, casi que permanece en la calle con los ciudadanos y al frente de la actividad de la alcaldía. Por eso los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse"
El alcalde Alex Char de Barranquilla ha sido un transformador de la ciudad, casi que permanece en la calle con los ciudadanos y al frente de la actividad de la alcaldía. Por eso los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 20, 2026