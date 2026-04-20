A Alejandro Char “los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse”: Álvaro Uribe

Álvaro Uribe reaccionó a las amenazas que recibió el alcalde Alejandro Char. “He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, dijo el mandatario local este domingo.

“Hago un llamado urgente a todas las fuerzas armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, agregó el alcalde de Barranquilla.

Identifican plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Álex Char

El expresidente Uribe escribió en su trino: “El alcalde Alex Char de Barranquilla ha sido un transformador de la ciudad, casi que permanece en la calle con los ciudadanos y al frente de la actividad de la alcaldía. Por eso los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse"