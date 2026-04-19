Identifican plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Álex Char

El alcalde de Barranquilla, Álex Char, comunicó en su cuenta de X que las autoridades detectaron un supuesto plan para atentar contra su vida y la de su familia.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, dijo el mandatario este 19 de abril.

Él indicó que Colombia no puede retroceder, y agregó que hoy, más que nunca, la seguridad preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.

Alejandro Char criticó la ‘paz total’ e hizo una preocupante denuncia que afecta a familias y a comercios en Barranquilla

“Hago un llamado urgente a todas las fuerzas armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, solicitó el alcalde de Barranquilla.

Luego de hacerse pública la amenaza contra el mandatario, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en redes sociales y pidió la acción de todos los organismos del Estado.

“Con esta información, he procedido a contactar al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al director de la Policía y al director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía”, dijo el alto funcionario.

Álex Char, alcalde de Barranquilla. Foto: Cortesía: Alcaldía de Barranquilla

Él manifestó que también se activarán los organismos de inteligencia del Estado para verificar la información y tomar las medidas necesarias: “El Gobierno rechaza cualquier amenaza contra cualquier ciudadano”.

Char no es el único alcalde que está bajo la mira de las estructuras criminales. Como lo reveló SEMANA, a los mandatarios de Medellín, Antioquia, Cali y Valle del Cauca se les reforzó la seguridad por supuestos planes que buscarían afectarlos.

En el caso de Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder, se conoció que las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco les han hecho seguimientos en el departamento y la Policía recopiló parte del material con el que les hacían inteligencia.

Graves amenazas de muerte recibe el alcalde de Sabanagrande, Atlántico: pide protección al Gobierno

A Andrés Julián Rendón, según documentos conocidos por SEMANA, lo buscarían afectar las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Mientras que a Federico Gutiérrez, a través de drones, le pretenderían hacer un atentado estructuras criminales de Medellín.

Las autoridades están en máxima alerta. Ahora también ocupa la atención las amenazas que han recibido los candidatos presidenciales: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda. A ellos se les reforzó la seguridad para evitar hechos que lamentar.