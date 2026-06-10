“No me saquen fotos”: Gustavo Petro protagonizó un llamativo episodio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Una particular situación llamó la atención de los asistentes a la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se desarrolló este miércoles en Nueva York, en la cual Colombia asumió la presidencia.

El episodio lo protagonizó el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien pidió que no le sacaran fotos con una expresión en particular, ya que advirtió que podría ser asociada a los “nazis”.

Gustavo Petro califica a la representante Gloria Arizabaleta de “criminal” y asegura que ella extorsiona al Gobierno; la congresista suspendió al presidente

“Cuando yo hago así, no me saquen fotos, porque ahora cualquier cosa que haga la usan, en mis gestos para tratar de volverme nazi”, manifestó el jefe de Estado en medio de su discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente Gustavo Petro pidió que no le sacaran fotos haciendo un gesto en particular. Foto: Pantallazos tomados de la transmisión oficial de la Presidencia del 10 de junio en Nueva York

También manifestó Petro: “La mentira vuelta verdad, que es lo que hace la inteligencia artificial mal regulada por intereses. Por eso tiene que regularse públicamente y democráticamente, y este es un camino que se discute, pero no es lo principal de la agenda y es la base de la paz”.

“Porque la manipulación, la falta de comunicación, poner jueces en la lista que era para narcotraficantes y ahora es para maneras políticas de pensar, contra mí, contra quien diga estas cosas, pues es una manera de crear la violencia”, insistió el mandatario colombiano.

Cabe reseñar que, en esa misma sesión que se llevó a cabo en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, el presidente Petro hizo referencia a un polémico mensaje que publicó en su cuenta personal de X, en el que escribió “Heil Hitler”.

“Lo que pasó, puse contestándolo la frase Heil Hitler y tuvo 34 millones de vistas. Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate o mirándolo, leyéndolo, pero no, no es posible, nunca me había sucedido”, dijo Petro en uno de los apartes de su discurso.

Desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Gustavo Petro se refirió al polémico mensaje en el que escribió “Heil Hitler” y aseguró que fue “una estupidez mía”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KhHQIV3f1b — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

Y agregó: “La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole al presidente de los Estados Unidos, en un momento difícil entre nuestros países, 10 millones, ¿de dónde salieron los 34? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia y el 40 % de Colombia aún no está conectado, otra desigualdad social. Pues me fui dando cuenta de qué pasa con Belfast al mirar los hechos de Belfast”.

“Estupidez mía”: el presidente Gustavo Petro habló desde Nueva York de su polémico mensaje “Heil Hitler”

“Increíble el alcance de ese trino, ¡34 millones es muchísimo! Especialmente considerando lo que mencionas sobre la brecha de conectividad en el país”, concluyó con su idea el mandatario colombiano.