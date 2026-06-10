Gustavo Petro califica a la representante Gloria Arizabaleta de “criminal” y asegura que ella extorsiona al Gobierno; la congresista suspendió al presidente

El presidente Gustavo Petro habló este miércoles, 10 de junio, sobre la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, de suspenderlo hasta el 21 de junio y, de manera serena, hizo unas revelaciones en contra de la congresista del Pacto Histórico.

Aunque el mandatario aclaró que entiende cuando los congresistas se acercan al Ejecutivo para hacer peticiones en favor de las regiones, según él, Arizabaleta actuó de otra manera y “extorsionó al Gobierno”.

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“Le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. No soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo, pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que estamos hablando de una extorsión, pues no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito”, dijo el mandatario tras participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.

Agregó: “Ella ha pedido cosas que no le he querido dar, a pesar de que es de mi partido, porque no quiero volver a mi Gobierno criminal”.

Por esa razón, pidió a todo su gabinete que cuente lo que ha pedido la congresista de manera urgente.

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“Quiero que mis ministros confiesen ante la Corte Suprema de Justicia y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de que estábamos bajo una extorsión que no creí”, indicó.

Sin embargo, Petro no entregó más detalles y toda la información está en manos de los integrantes de su gabinete, quienes, según él, han recibido las presiones de la congresista que integra el Pacto Histórico.

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El mandatario aclaró de que no comparte la actuación de Gloria Arizabaleta y que por eso la da a conocer al país.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, interpuso una denuncia penal contra la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por el delito de prevaricato por acción.

La denuncia fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia luego de que, a través de un auto, la congresista ordenara la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

De acuerdo con Henao, la congresista del Pacto Histórico actuó en contra del procedimiento que dicta la Constitución para juzgar a un presidente.