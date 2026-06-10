La representante Gloria Arizabaleta, quien suspendió a Petro, se sostiene en su polémica decisión y anuncia que será enviada al presidente del Senado

La congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, le confirmó a SEMANA en la mañana de este miércoles, 10 de junio, que se sostiene en su decisión de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio de 2026, cuando finalice la segunda vuelta presidencial por su presunta participación en política a través de sus redes sociales.

Y anunció que en los próximos minutos, ella, en su calidad de investigadora del jefe de Estado en sus diez procesos disciplinarios, por supuesta intervención en política, enviará el auto oficial al presidente del Senado, Lidio García, donde oficializará su decisión de suspender al jefe de Estado.

El presidente del Senado, Lidio García. Foto: CORTESIA SENADO

Arizabaleta dijo que es consciente de la decisión que está tomando y surgió tras analizar las más recientes conductas del primer mandatario donde, claramente, interviene en política, según dijo.

Y se remitió al auto donde ordena la suspensión de Petro donde habló de, al menos, 22 mensajes escritos por el hoy presidente en su cuenta oficial de X que “se relacionan con la actual contienda electoral, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos, campañas y al proceso de segunda vuelta presidencial”, precisó.

Uno de ellas fue escrito el 6 de junio, cuando Petro respondió a una publicación de la excandidata presidencial Claudia López sobre la constituyente de derecha y cerró su mensaje afirmando: “Libertad y vida es nuestra bandera tricolor. Siempre, siempre y siempre”.

El 7 de junio, Petro asoció a un sector político con el fascismo y advirtió sobre desapariciones “si Colombia elige esto”, en alusión al resultado electoral.

Ese día también vinculó a uno de sus contradictores con “pensamiento paramilitar” y se refirió a la primera vuelta presidencial y a un presunto “fraude electoral armado”.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta. Foto: Instagram @gloriaearizabaleta

Además, cuestionó a un candidato presidencial por el trato a las mujeres y descalificó a un medio de comunicación en el contexto de la contienda.

El 7 de junio también atribuyó a la prensa el haber “pavimentado el camino al fascismo” y formuló advertencia sobre los resultados de las elecciones. Igualmente, imputó a la campaña de un candidato la existencia de “pirámides financieras para comprar votos”.

De izquierda a derecha: Lidio García y Gustavo Petro. Foto: Colprensa.

Arizabaleta dejó claro en el auto que la suspensión provisional es una medida cautelar queel funcionario instructor puede adoptar durante la investigación por faltas graves o gravísimas.

SEMANA le preguntó a la congresista si, su decisión, obedecí a una “jugadita” con la que pretende dejar a Gustavo Petro con sus brazos libres para que haga política en favor de Iván Cepeda las dos últimas semanas. “¿Cuál jugadita? Hay que leer y observar los 22 mensajes que escribió el presidente en sus redes sociales donde, presuntamente, interviene en política", respondió.

La decisión de Gloria Arizabaleta generará un tsunami no solo político sino judicial. Al interior de la izquierda sobrarán abogados que conceptuarán sobre si ella podía, exclusivamente, suspender a un presidente. O, si al contrario, debió someter la decisión a la sala plena de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

El presidente del Senado, Lidio García, tendrá en sus manos la decisión de adoptar el auto de Gloria Arizabaleta y suspender al presidente o someterlo a revisión jurídica.