Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y exesposa de Roy Barreras, suspende a Petro: “Para que se victimice y salga a hacer política por Iván Cepeda”

Hay polémica por el auto de la congresista Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico, quien decidió suspender de su cargo al presidente, Gustavo Petro, por indebida participación en política.

La decisión ha tomado por sorpresa al país, toda vez que la mujer, integrante del Pacto Histórico, el mismo del presidente Petro, exesposa del exembajador Roy Barreras, firmó tal auto y procedió disciplinariamente contra el jefe de Estado.

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“La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta ex esposa de Roy Barreras, del Pacto Histórico y aliada del gobierno nacional, suspende a Petro de la Presidencia aún cuando no tiene competencia para eso, para que Petro se victimice y salga a hacer política en la calle por Iván Cepeda. Quieren repetir la escena de hace años. Creen que los colombianos somos tontos”, señaló Daniel Briceño, congresista electo de cara a la legislatura que empezará el 20 de julio próximo.

A su turno, el congresista Alejandro Ocampo dijo que él es de la Comisión de Arizabaleta y ellos mismos están sorprendidos con la decisión. “Es importante aclarar que un investigador individual no tiene competencia para tomar una decisión de esa naturaleza por sí solo. Cualquier determinación de esa magnitud debe cumplir los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes”.

“Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a los medios de comunicación, líderes de opinión y ciudadanía en general a abstenerse de dar credibilidad y difusión a informaciones no verificadas, especialmente cuando estas pueden afectar la tranquilidad institucional, la estabilidad democrática y la confianza pública del país. Colombia necesita responsabilidad, rigor y respeto por la verdad”, agregó.

Ocampo, que también es del Pacto Histórico, desmintió a Arizabaleta y sostuvo que ella tenía tal auto, tal decisión, en su celular y terminó filtrada a la opinión pública.

SEMANA conoció el documento firmado por la representante vallecaucana, quien investiga al jefe de Estado por presunta indebida participación en política, donde quedó clara su decisión de suspender al jefe de Estado.

“Suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Petro Urrego hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.”, ordenó Arizabaleta en un documento de la Comisión que tiene en su poder SEMANA. En otras palabras, el jefe de Estado estaría por fuera de la Casa de Nariño hasta después de la segunda vuelta presidencial.

Justamente hace un día, Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, en diálogo con SEMANA anticipó que se venían decisiones, ahora que él pidió resultados y que las críticas nacional recaían por la indebida participación en política del presidente Petro.

Pero solamente ahora que yo actué y actué para demostrar que yo no soy el procurador de bolsillo ni de los que votaron por mí ni de sus amigos de la Cámara, entonces ahora sí abrieron una causita por allí contra el señor presidente y parece que hoy se van a animar a hacer otra. Si no hubiera sido eso y Colombia no los estuviera mirando, no hubieran avanzado, estoy seguro, pero déjeme decir y discúlpeme la vehemencia, pero es que no es el procurador el que tiene que cuidar al presidente. Ahí está el control político, que es una función constitucional natural del Congreso en las comisiones de Senado, en las comisiones de Cámara, en la plenaria de Senado y en la plenaria de Cámara. O si quieren en Congreso pleno. Control político, ¿por qué no lo han hecho durante este periodo? ¿Por qué no lo han intentado? ¿Por qué la oposición, que está en cada una de esas comisiones y en cada una de esas plenarias, no ha logrado que se convoque un debate de control político que sí da resultados rapiditos? En dos semanas se puede destituir, separar del cargo al funcionario y se le prueba el voto negativo a su gestión. Entonces, también hay una parte del Congreso de la República en cada una de sus componentes a la que no se le dé acción”, dijo con vehemencia.

“Debe ser que lo están haciendo bastante cuidadosos para luego mostrarnos los resultados cuando los tengan consolidados. Ojalá, pero no lo vemos. Y la respuesta que yo recibí de la comisión de instrucción y acusación fue displicente contra el procurador y contra los organismos de control. Y ahí están los resultados. Y todos los delegados que actúan en esa dependencia judicial han de advertir que los integrantes de esa célula son jueces. Y cuando uno no cumple con su deber y lo hace sin justificación y omite, eso se llama omisión del deber; eso puede conducir a un delito que es propio de quien ejerce funciones judiciales, que se llama prevaricación, dato en este caso por la modalidad de omisión. Lo estoy diciendo en términos generales, no me estoy refiriendo a ningún caso en particular, estoy hablando, y ustedes me comprenderán, en términos figurados de una comisión de una cámara de otro país, no la de acá. De manera que esa es la realidad”, agregó.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.