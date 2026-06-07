Le caen encima a Gustavo Petro por publicación en redes que ha generado indignación: “Más dictador se ve”

Un mensaje publicado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta personal de X generó fuertes reacciones entre algunos de sus detractores en esa red social. Varios usuarios cuestionaron sus declaraciones y expresaron críticas al mandatario. Entre los comentarios más destacados se encuentra uno que señala: “Entre más trata de ser demócrata, más dictador se ve”.

Le caen con dureza a Gustavo Petro por polémico mensaje que publicó en redes sociales: “Su comentario es criminal”

El jefe de Estado reaccionó a una publicación realizada por un reconocido medio de comunicación en X, en la que se compartía una columna de opinión del analista Felipe Zuleta Lleras apoyando al candidato conservador Abelardo de la Espriella. La publicación destacaba la siguiente frase: “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”.

“Heil Hitler” fue el comentario que escribió el mandatario. La frase llamó la atención de numerosos usuarios debido a que está asociada con el saludo nazi, también conocido como saludo de Hitler o saludo Sieg Heil. Este saludo fue utilizado durante el régimen de la Alemania nazi como una forma de exaltación y lealtad hacia Adolf Hitler. En español, la expresión puede traducirse como “Hola, Hitler”.

Pero las críticas sobre esas dos palabras no se hicieron esperar. El concejal Humberto “Papo” Amín Martelo, del partido Centro Democrático, lo cuestionó con el siguiente mensaje: “¿Quién se parece más a Hitler? ¿Uno que sí quiere democracia como Abelardo de la Espriella? ¿O uno que habla de la raza negra de forma despectiva y que quiere acabar con la Constitución? Saquen sus conclusiones".

¿Quién se parece más a Hitler?



¿Uno que sí quiere democracia como @ABDELAESPRIELLA?



¿O uno que habla de la raza negra de forma despectiva y que quiere acabar con la Constitución?



Saquen sus conclusiones. — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) June 7, 2026

“Presidente, el escudo de nuestro país dice ‘libertad y orden’. Son dos de los tres conceptos en el título del artículo que usted comparte. Si eso le parece mal, entonces no ha debido postularse a la presidencia de nuestro país”, fue otro de los cuestionamientos al mandatario por ese mensaje que publicó en su cuenta oficial de X.

Presidente, el escudo de nuestro país dice “libertad y orden”. Son dos de los tres conceptos en el título del artículo que usted comparte. Si eso le parece mal, entonces no ha debido postularse a la presidencia de nuestro país. — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) June 7, 2026

La publicación realizada por Gustavo Petro generó numerosas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios más destacados se encuentran aquellos de usuarios que cuestionan el tono y el contenido de los mensajes que el mandatario suele compartir en estas plataformas.