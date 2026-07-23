Defensa de la familia del joven Wilfreth Aguilera, promesa del ciclismo, pedirá cárcel para presunto conductor ebrio investigado por su muerte

La defensa de la familia de Wilfreth Aguilera Torres, joven de 19 años y promesa del ciclismo que murió tras ser atropellado por un conductor que, según la investigación, se habría encontrado en estado de embriaguez, solicitará que al investigado se le imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad durante la audiencia de imputación de cargos programada para el próximo 28 de julio.

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El anuncio fue hecho por el abogado penalista Leonardo Pinilla, apoderado judicial de la familia, quien explicó que la representación de víctimas también pedirá que los hechos no sean abordados únicamente como un homicidio culposo, sino como un homicidio doloso en la modalidad de dolo eventual, al considerar que los elementos probatorios y las circunstancias que rodearon el caso ameritan una valoración jurídica diferente.

“La familia de Wilfreth y esta representación de víctimas no está exigiendo beneficios. Está exigiendo que haya verdad, que haya justicia y que se adopte una decisión acorde con la gravedad de estos hechos”, manifestó Pinilla.

El joven Wilfreth Aguilera, promesa del ciclismo, fue atropellado por un presunto conductor ebrio. (Imagen ilustrativa). Foto: Stock Depot / Getty Images

El abogado sostuvo que la familia considera que la investigación debe ser mucho más rigurosa frente a los elementos probatorios relevantes y a las decisiones que, hasta el momento, ha adoptado la Fiscalía. Agregó que, de acogerse la tesis jurídica planteada por la representación de víctimas, el investigado podría enfrentar una pena de entre 17 y 37 años de prisión por el delito de homicidio doloso en la modalidad de dolo eventual.

Los padres de Wilfreth Aguilera Torres aseguraron que no buscan venganza por la muerte de su hijo, sino que las autoridades adelanten una investigación exhaustiva y valoren integralmente las pruebas que, según afirman, han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía. En ese sentido, insistieron en que el caso debe analizarse desde la perspectiva del dolo eventual, al considerar que las circunstancias en las que ocurrió el hecho deben ser objeto de una valoración más amplia por parte de la justicia.

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En medio del proceso judicial, familiares y amigos del joven convocaron a la ciudadanía, a deportistas y, especialmente, a la comunidad ciclística del país a participar en una marcha pacífica que se realizará este sábado 25 de julio, a las 3:00 de la tarde, con punto de encuentro en la Universidad de Cundinamarca, en Facatativá.

Los organizadores señalaron que la movilización busca exigir que la muerte de Wilfreth Aguilera Torres no quede en la impunidad y hacer un llamado para que las autoridades fortalezcan las acciones de protección a quienes practican este deporte en las vías del país. La familia enfatizó que la convocatoria se desarrollará de manera pacífica y que su único propósito es reclamar justicia por Wilfreth Aguilera Torres y evitar que otras familias tengan que atravesar una tragedia similar.