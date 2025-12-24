Esta es la identidad de las personas halladas muertas en una casa de Facatativá

Una grave consternación recorrió Facatativá, Cundinamarca, en la mañana de este 24 de diciembre, cuando las autoridades confirmaron las identidades de tres de las cuatro personas que fueron halladas sin vida dentro de una vivienda del barrio Las Palmas, en el sector conocido como Cartagenita.

Según información de las autoridades y la alcaldía, las personas identificadas son Braider López Méndez (23 años), Anderson Moisés Bermejo (26 años) y Maikel Martínez Osorio. Las cuatro víctimas eran hombres, de edades aproximadas entre 20 y 30 años; tres de ellos eran de nacionalidad venezolana.

El hallazgo se produjo después de que vecinos del sector alertaran por la ausencia de respuesta de quienes habitaban de la vivienda. Ante la preocupación, uno de ellos decidió ingresar a la casa y encontró los cuerpos, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Al lugar acudió la Policía y personal del CTI, quienes realizaron los procedimientos de inspección y el levantamiento de los cadáveres durante la madrugada de este 24 de diciembre. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para las necropsias y los estudios correspondientes.

Las primeras pericias y las declaraciones entregadas por las autoridades apuntan a una posible intoxicación por inhalación de gas propano.

En la vivienda, los investigadores encontraron una pipeta de gas vacía, una olla con evidentes signos de quemado y un fuerte olor a gas, elementos que motivaron esta línea de investigación. No obstante, las autoridades han pedido prudencia mientras Medicina Legal avanza en las autopsias y los estudios técnicos que permitan establecer con certeza la causa de la muerte.

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, indicó a CityTV que tres de los cuerpos fueron hallados en una habitación, en posición fetal, mientras que el cuarto se encontraba en el baño.

Según indicó el mandatario municipal, las personas habrían llegado a la vivienda el pasado domingo y, al parecer, habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas antes de quedarse dormidas.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, no se reportaron situaciones inusuales en el sector en los días previos al hallazgo. Las autoridades tampoco han informado sobre indicios de la participación de terceras personas.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.

Las autoridades informaron que el caso continúa en etapa de investigación y que será Medicina Legal la entidad encargada de establecer la causa exacta de la muerte, a partir de las necropsias y los análisis técnicos correspondientes.