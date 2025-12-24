Nación

Encuentran a cuatro personas muertas dentro de una casa en Facatativá: habrían fallecido hace dos días y ya hay hipótesis

Un vecino del sector fue quien hizo el hallazgo al no saber nada de los residentes de la vivienda.

Redacción Nación
24 de diciembre de 2025, 2:38 p. m.
Hay consternación en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, después de que fueran encontradas cuatro personas, de nacionalidad venezolana, sin vida al interior de una casa.

El hecho se presentó en las últimas horas en el barrio Cartagena, específicamente en el sector de Las Palmas. Luis Carlos Casas, alcalde del municipio, habló con el medio City TV y entregó más detalles sobre cómo fue el hallazgo.

Además, reveló la primera hipótesis que se tiene sobre la muerte de estas personas.

Según el mandatario, no se tuvo rastro de las víctimas desde el pasado domingo, 21 de diciembre, por lo que uno de los vecinos decidió ingresar al inmueble para ver si se encontraban allí; fue entonces cuando vio los cuerpos y avisó a las autoridades.

“La Policía encuentra tendidos en la habitación a tres de estas personas, en posición fetal, y uno de ellos en el baño. Posteriormente llega el CTI a hacer los actos urgentes y los levantamientos”, señaló.

Al parecer, estos extranjeros estuvieron consumiendo alcohol durante el domingo en la noche y habrían dejado el gas abierto, por lo que se presume que la inhalación les habría causado la muerte, aunque serán los análisis de Medicina Legal los que confirmen esta información.

El hallazgo fue hecho por uno de los vecinos del sector.
El hallazgo fue hecho por uno de los vecinos del sector. Foto: Getty Images/iStockphoto

“El vecino que entró cuenta que inhaló bastante gas propano y en la verificación se evidencia que la pipeta de gas ya estaba vacía y hay una olla totalmente quemada”, comentó.

Parece que ponen a cocinar algo, se quedan dormidos y por la inhalación de gas pierden sus vidas”, añadió.

El levantamiento de los cuerpos y las primeras pesquisas se realizaron durante la madrugada de este miércoles, 24 de diciembre. Por ello, los cadáveres ya están siendo identificados.

Al parecer, estas personas llegaron a Facatativá para trabajar en el sector floricultor y ganarse la vida. Por el momento, no se sabe nada de las familias de las víctimas; se desconoce si se encontraban solos en el país.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, lamentó lo ocurrido al interior de esta vivienda y precisó que los muertos tenían entre los 20 y los 30 años.

“Ya se ha hecho el trabajo por parte del CTI con la inspección a los cadáveres, el levantamiento de los mismos y ya están estos cuerpos en Medicina Legal para aplicar las pruebas técnicas de rigor”, puntualizó.

