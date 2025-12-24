Nación

Tragedia el día de Navidad en Colombia: tres personas murieron tras voraz incendio en un hotel de Neiva

Los bomberos también confirmaron que dos perros perdieron la vida producto de las llamas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
24 de diciembre de 2025, 2:02 p. m.
Esta fue la escena que se vivió por cuenta del incendio en esta zona del Huila.
Esta fue la escena que se vivió por cuenta del incendio en esta zona del Huila. Foto: API

Hay consternación en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, por cuenta de un voraz incendio que dejó tres personas muertas. Todo ocurrió durante la madrugada de este miércoles, 24 de diciembre.

El hecho se presentó en un inmueble que sería utilizado como hotel, ubicado en la calle 6 1H-31, muy cerca de la glorieta de la Plaza de San Pedro. En este punto, la oscuridad se desvaneció después de que las llamas poco a poco comenzaran a salir y se apoderaran del sitio.

El Cuerpo de Bomberos de Nieva atendiendo la emergencia y apagando las llamas del sitio.
El Cuerpo de Bomberos de Nieva atendiendo la emergencia y apagando las llamas del sitio. Foto: API

A través de redes sociales se han conocido imágenes y videos del fuego consumiendo el lugar. Ante lo que estaba sucediendo, los vecinos del sector dieron rápido aviso a los organismos de emergencia.

Hasta la zona llegaron máquinas y unidades del Cuerpo de Bomberos Oficiales, que trabajaron durante las últimas horas para intentar controlar la conflagración.

Vehículos

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Cali

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Nación

El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Nación

Encuentran a cuatro personas muertas dentro de una casa en Facatativá: habrían fallecido hace dos días y ya hay hipótesis

Cali

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Nación

Policía capturó a un peligroso delincuente en San Andrés y Fiscalía lo dejó libre: ordenó bloqueos que llevan tres días en la isla

Medellín

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Tecnología

¿Apagar o dejar conectado el árbol de Navidad? La recomendación clave para evitar un incendio en casa

Noticias Estados Unidos

Rescate al límite: helicóptero de la Guardia Costera salva a marinero tras incendio en el Golfo

Noticias Estados Unidos

Vientos extremos y nueve incendios azotan el condado rural de Yuma, Colorado, en Estados Unidos

Esta es la identidad del importante fiscal asesinado en Barranquilla; el sicario cambió su aspecto físico para evadir la justicia

Sobre las 4 y 30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en el barrio San Pedro en el centro de Neiva”, dijo Nancy Monje Trujillo, jefa de Gestión de Riesgo.

Una vez las llamas fueron apagadas, los bomberos ingresaron al sitio y confirmaron que tres personas murieron, entre ellas dos adultos mayores. Además, dos perros también perdieron la vida.

Elmer Peña, oficial del Cuerpo de Bomberos de Neiva, confirmó que la principal hipótesis es que las víctimas fallecieron producto de la inhalación de monóxido, pero hasta el momento no se saben sus identidades.

“Ya la escena se la entregamos al personal de la Sijín, para que ellos realicen el respectivo levantamiento de los cadáveres”, señaló.

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Por el momento, no se conoce con exactitud la causa que desencadenó el incendio, por lo que las autoridades ya se encuentran trabajando para esclarecer todo lo ocurrido.

“El Grupo de Investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos está realizando las labores de barrido y verificación para intentar encontrar la causa de este incendio estructural”, explicó Peña.

Se espera que en las próximas horas, además, se confirme la identidad de las tres personas que murieron en el sitio.

Mas de Nación

En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

.

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Erasmo Zuleta y Gustavo Petro.

El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.

Encuentran a cuatro personas muertas dentro de una casa en Facatativá: habrían fallecido hace dos días y ya hay hipótesis

Felipe Montoya, Secretario de Deporte y Recreación

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Bloqueos en la isla de San Andrés.

Policía capturó a un peligroso delincuente en San Andrés y Fiscalía lo dejó libre: ordenó bloqueos que llevan tres días en la isla

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Esta fue la escena que se vivió por cuenta del incendio en esta zona del Huila.

Tragedia el día de Navidad en Colombia: tres personas murieron tras voraz incendio en un hotel de Neiva

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra.

Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

.

Diana Giraldo habla del fallo que la obliga a rectificar sobre Sandra Ramírez: “La Corte Constitucional abrió una puerta muy peligrosa”

Noticias Destacadas