Tragedia el día de Navidad en Colombia: tres personas murieron tras voraz incendio en un hotel de Neiva

Hay consternación en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, por cuenta de un voraz incendio que dejó tres personas muertas. Todo ocurrió durante la madrugada de este miércoles, 24 de diciembre.

El hecho se presentó en un inmueble que sería utilizado como hotel, ubicado en la calle 6 1H-31, muy cerca de la glorieta de la Plaza de San Pedro. En este punto, la oscuridad se desvaneció después de que las llamas poco a poco comenzaran a salir y se apoderaran del sitio.

El Cuerpo de Bomberos de Nieva atendiendo la emergencia y apagando las llamas del sitio. Foto: API

A través de redes sociales se han conocido imágenes y videos del fuego consumiendo el lugar. Ante lo que estaba sucediendo, los vecinos del sector dieron rápido aviso a los organismos de emergencia.

Hasta la zona llegaron máquinas y unidades del Cuerpo de Bomberos Oficiales, que trabajaron durante las últimas horas para intentar controlar la conflagración.

Esta es la identidad del importante fiscal asesinado en Barranquilla; el sicario cambió su aspecto físico para evadir la justicia

“Sobre las 4 y 30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en el barrio San Pedro en el centro de Neiva”, dijo Nancy Monje Trujillo, jefa de Gestión de Riesgo.

Una vez las llamas fueron apagadas, los bomberos ingresaron al sitio y confirmaron que tres personas murieron, entre ellas dos adultos mayores. Además, dos perros también perdieron la vida.

Elmer Peña, oficial del Cuerpo de Bomberos de Neiva, confirmó que la principal hipótesis es que las víctimas fallecieron producto de la inhalación de monóxido, pero hasta el momento no se saben sus identidades.

“Ya la escena se la entregamos al personal de la Sijín, para que ellos realicen el respectivo levantamiento de los cadáveres”, señaló.

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Por el momento, no se conoce con exactitud la causa que desencadenó el incendio, por lo que las autoridades ya se encuentran trabajando para esclarecer todo lo ocurrido.

“El Grupo de Investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos está realizando las labores de barrido y verificación para intentar encontrar la causa de este incendio estructural”, explicó Peña.

Se espera que en las próximas horas, además, se confirme la identidad de las tres personas que murieron en el sitio.