Denuncian incendio “intencional y criminal” que arrasó con 900 hectáreas del Bioparque Wisirare en Casanare

Una grave denuncia se conoció en la Orinoquía colombiana, pues la Fundación Palmarito sostuvo que hubo un “ecocidio premeditado” tras el incendio que consumió cerca de 900 hectáreas del Bioparque Wisirare, en el departamento de Casanare.

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“Con profunda indignación y un dolor que trasciende lo institucional, la Fundación Palmarito denuncia […] el devastador incendio que ha reducido a cenizas cerca de 900 hectáreas del Bioparque Wisirare, en un acto que solo puede calificarse como un atroz atentado contra la naturaleza y la vida”, señalaron.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el viernes, 14 de marzo, cuando un equipo técnico realizaba labores de monitoreo de fauna con cámaras trampa y detectó el primer foco de la conflagración.

“Durante el sábado y el domingo, nuevos focos aparecieron en puntos distantes y estratégicos del parque. Según el dictamen del Cuerpo de Bomberos, la ubicación y el comportamiento de estos incendios confirman una realidad contundente: fueron provocados intencionalmente por manos criminales”, precisaron.

Asimismo, dieron a conocer que las personas que habrían realizado el incendio, “aprovechando la vulnerabilidad del ecosistema debido a la fuerte sequía y los intensos vientos del verano llanero, los responsables aseguraron que el fuego rebasara cualquier capacidad de contención humana”.

De igual forma, esta fundación dio a conocer que el estrago que dejó este incendio es tan grave que aún no terminan de determinar los daños al medioambiente que esto ha generado.

“Hoy, ese paraíso de biodiversidad ha desaparecido. Lo que antes eran bosques vivos a orillas del terraplén, hoy son solo “chamizas” ennegrecidas que rompen el alma de quienes hemos dedicado tanto esfuerzo a su conservación. Los lugareños, testigos de la historia del Bioparque, coinciden en que nunca se había visto una devastación de tales proporciones", indicaron.

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Finalmente, pidieron a la Fiscalía General de la Nación que inicie con las respectivas investigaciones del caso para poder judicializar a las personas que habrían participado en este incendio.

“No estamos ante un desastre natural, sino ante un ecocidio premeditado. Por ello, solicitamos formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que inicien de inmediato las investigaciones judiciales necesarias para identificar y capturar a los culpables de este atentado contra nuestros ecosistemas estratégicos”, puntualizaron.