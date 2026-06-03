Tragedia en India: al menos 21 muertos por incendio en un hotel de la capital

Al menos 21 personas murieron este miércoles y más de 40 resultaron heridas tras un incendio en un hotel de Nueva Delhi, la capital de India. Las autoridades informaron que el fuego ya fue controlado, aunque las labores de búsqueda y rescate continuaban varias horas después de iniciada la emergencia.

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“Las operaciones de rescate y búsqueda siguen en curso, y todos los servicios involucrados permanecen desplegados en el lugar para prestar asistencia a las víctimas”, señaló la Policía en un comunicado.

El incendio destruyó gran parte del Flourish Stay, un alojamiento económico ubicado en el sur de la ciudad. Por el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el siniestro.

Videos compartidos en redes sociales mostraron escenas de pánico entre los huéspedes. En varias grabaciones se observa a personas refugiadas en el techo del edificio mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

Algunos de los ocupantes tuvieron que permanecer allí durante varios minutos para ser evacuados por los rescatistas. Otros videos difundidos por testigos muestran llamas saliendo por las ventanas y una densa columna de humo cubriendo parte de la zona.

En las publicaciones también se escucha a varias personas cuestionar el tiempo de respuesta de los bomberos, teniendo en cuenta que la estación de Geetanjali se encuentra a menos de cinco kilómetros del lugar.

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De acuerdo con medios locales, varios de los fallecidos eran ciudadanos de países africanos que habían viajado a India para recibir tratamiento médico.

“Mi más sentido pésame a quienes han perdido a un ser querido”, reaccionó el primer ministro Narendra Modi en la red social X.

Los incendios de gran magnitud son relativamente frecuentes en India, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas. Muchos edificios antiguos cuentan con sistemas eléctricos envejecidos o sometidos a sobrecargas constantes debido al alto consumo energético.

A esto se suma que numerosas construcciones utilizan materiales altamente inflamables en divisiones internas, mobiliario y revestimientos, lo que facilita la rápida propagación de las llamas una vez inicia un fuego.

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Las investigaciones de incidentes anteriores también han señalado problemas recurrentes de mantenimiento, salidas de emergencia insuficientes y deficiencias en los sistemas de detección y extinción de incendios, factores que suelen complicar las evacuaciones y aumentar el número de víctimas.

En marzo de este año, un incendio provocado por un cortocircuito causó la muerte de al menos diez pacientes en un hospital de la ciudad de Cuttack, en el este del país, un hecho que volvió a poner en evidencia los desafíos que enfrenta India en materia de seguridad contra incendios.

*Con información de AFP.