“Papá, me van a matar”: el pedido de ayuda de una mujer recién casada

Las autoridades de India investigan la muerte de una joven de 19 años ocurrida pocos meses después de su matrimonio, un caso que ha generado conmoción en el distrito de Amroha, en el estado de Uttar Pradesh, debido a las denuncias realizadas por sus familiares y a una llamada de auxilio hecha horas antes de su fallecimiento.

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La víctima fue identificada como Pushpendri Devi, quien se había casado el 13 de febrero con Ompal, un agricultor de la aldea de Khumawali. Según la información conocida hasta ahora, la joven murió dentro de la vivienda de sus suegros, donde residía desde la boda.

El caso comenzó a captar atención pública luego de que familiares denunciaran presuntas presiones relacionadas con una dote adicional, una práctica que continúa generando controversia en India pese a las restricciones legales que existen desde hace décadas.

En muchas regiones de India, la dote consiste en aportes económicos, bienes o joyas entregados por la familia de la novia al entorno del esposo durante o después del matrimonio.

Familiares de Pushpendri Devi denunciaron presuntas tensiones y exigencias económicas después de la boda. Foto: Getty Images

Aunque esta práctica fue prohibida oficialmente hace décadas, las autoridades continúan investigando denuncias relacionadas con presiones económicas, violencia doméstica y muertes vinculadas a conflictos económicos dentro de los hogares.

De acuerdo con el relato entregado por Balbeer Singh, padre de la joven, citado por el medio local The Times of India, Pushpendri lo llamó alrededor de las 6:30 de la tarde, pocas horas antes de ser encontrada sin vida.

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“Lloraba desconsoladamente por teléfono, rogándome que la llevara a casa. Mi hija no dejaba de decir: ‘Papá, me van a matar’”, afirmó Balbeer al recordar las últimas palabras que escuchó de su hija.

El padre aseguró que salió inmediatamente para recogerla, pero antes de llegar recibió la noticia de que Pushpendri había sido hallada muerta dentro de la vivienda.

Familiares de Pushpendri Devi denunciaron presuntas tensiones y exigencias económicas después de la boda. Foto: Getty Images/iStockphoto

Familiares de la víctima sostienen que después del matrimonio comenzaron nuevas exigencias económicas que habrían provocado tensiones dentro del hogar. Según sus denuncias, durante la boda entregaron bienes y aportes acordes a sus posibilidades, pero posteriormente aparecieron nuevas solicitudes.

Además, los allegados manifestaron sospechas sobre la escena en la que fue encontrado el cuerpo. De acuerdo con su versión, algunas circunstancias podrían indicar que el lugar habría sido alterado para presentar el caso como un posible suicidio, ya que la joven fue hallada colgada dentro de la casa.

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Las autoridades confirmaron que abrieron una investigación contra el esposo de Pushpendri, así como contra su suegro, su suegra y otras personas cercanas al entorno familiar. El oficial Pankaj Kumar Tyagi indicó que el proceso avanza bajo cargos relacionados con muerte por dote y crueldad doméstica.

Tyagi también explicó que el cuerpo fue enviado a exámenes forenses y señaló que los primeros reportes evidenciaron marcas alrededor del cuello. Asimismo, confirmó que varios de los señalados permanecen prófugos y continúan las labores para ubicarlos.