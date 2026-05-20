El último mensaje de una mujer antes de morir tras caer 600 metros en un volcán de Chile

Una mujer chilena de 42 años, identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa, murió el domingo tras precipitarse por un barranco de más de 600 metros mientras realizaba una expedición en el volcán Llaima, en el sur de Chile, actividad con la que celebraba su cumpleaños.

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La tragedia ocurrió horas después de que la excursionista compartiera en redes sociales un mensaje en el que expresaba su emoción por el ascenso.

“Espero que Dios me acompañe en este día maravilloso… estoy súper feliz. Sí tengo un poquito de incertidumbre de no saber qué va a suceder”, comentó en un video publicado cerca de las tres de la madrugada.

El accidente se registró alrededor de las tres de la tarde, cuando el grupo de montañistas avanzaba a unos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Ingrid Daniela Vera Figueroa. Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la información preliminar, Vera Figueroa perdió el equilibrio, resbaló y cayó por una ladera de cerca de 600 metros, falleciendo en el lugar. Las circunstancias exactas del hecho continúan siendo investigadas por las autoridades.

Tras el accidente, equipos de emergencia iniciaron labores para recuperar el cuerpo. Sin embargo, las operaciones debieron ser suspendidas debido a las complejas condiciones climáticas en la zona cordillerana. Los intensos vientos y la escasa visibilidad impidieron que el helicóptero de Carabineros pudiera acercarse al área durante la jornada del domingo.

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Las tareas de rescate fueron retomadas a las 6:30 de la mañana del lunes. En el operativo participaron distintos equipos de rescate, quienes finalmente lograron recuperar el cuerpo.

La mujer vivía en Villarrica y era madre de dos hijos. Personas cercanas la describieron como una apasionada por el senderismo y las actividades al aire libre, especialmente las relacionadas con la montaña.

Los restos de Vera Figueroa fueron trasladados a Villarrica, ciudad donde residía y donde se llevarán a cabo las ceremonias fúnebres.

Luego de la tragedia, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que el grupo no había completado el registro obligatorio requerido antes de iniciar el ascenso al volcán.

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Según explicó el director regional del organismo, Héctor Tillería, este trámite es fundamental para coordinar medidas preventivas y facilitar eventuales operativos de rescate.

El volcán Llaima, que alcanza los 3.125 metros de altura, es considerado uno de los destinos más demandantes para el montañismo en el sur de Chile. Habitualmente, las expediciones comienzan desde el centro de esquí Las Araucarias y pueden extenderse entre siete y ocho horas de caminata hasta la cima.