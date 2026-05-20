Es oficial: Shakira confirma invitación de los niños de Uganda para su show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Por medio de un video compartido a través de la cuenta de Instagram de la Ghetto Kids Foundation de Uganda y las historias de Instagram de Shakira, la cantante colombiana confirmó la participación de los niños que le enviaron su baile de ‘Dai Dai’ en su show de medio tiempo en la final del Mundial 2026.

Además, afirmó que continúa revisando videos para escoger a más participantes que harán parte de su presentación en la Copa del Mundo, evento que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, y cuya final tendrá lugar en Nueva York.

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“He estado viendo creaciones increíbles para ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el show de medio tiempo de la final y quiero que ese momento sea especial para todos nosotros, que sea inolvidable”, expresó la inicialmente la artista, al referirse a los videos que han realizado sus admiradores utilizando su nuevo himno para este emblemático encuentro deportivo.

Posteriormente, informó que los niños de Uganda que hicieron su propia versión de ‘Dai Dai’ con una coreografía que se viralizó en redes sociales ya fueron invitados oficialmente al evento.

“Por eso he decidido invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo en la final. Así que ya invité a los niños de Uganda, pero realmente me gustaría ver todas sus creaciones y sus videos, así que sigan creando videos porque voy a estar observando muy de cerca”, agregó la barranquillera.

La confirmación oficial de Shakira sobre la participación de estos menores en su presentación durante la Copa del Mundo despertó una ola de reacciones cargadas de emoción, ilusión y agradecimiento.

De hecho, los integrantes del grupo compartieron rápidamente su respuesta con entusiasmo a través de redes sociales, donde expresaron que formar parte de un espectáculo de esta magnitud representa un sueño hecho realidad.

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Además, muchos han aplaudido la iniciativa de Shakira de acercar al público a este icónico evento del fútbol, especialmente a los niños que se han convertido en parte esencial del lanzamiento de ‘Dai Dai’.

“Esta canción tiene un significado mucho más especial que cualquier otra en cualquier otro mundial, porque tiene un propósito; el propósito es, en este mundo dividido y fracturado que vemos hoy, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades para que sean los campeones del mañana”, comentó la barranquillera durante una entrevista en Noticias Caracol.