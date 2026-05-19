Daniela Ospina contó delicado episodio que vivió con su hija Salomé: “Se volvió una realidad muy difícil”

En redes sociales, la empresaria e influencer Daniela Ospina se consolidó como una de las figuras más cercanas y auténticas para miles de madres que siguen de cerca su día a día.

A través de sus publicaciones, la antioqueña comparte experiencias relacionadas con la crianza, la maternidad y los desafíos que trae consigo el crecimiento de los hijos, especialmente en la etapa de la preadolescencia que se encuentra atravesando actualmente su hija, Salomé Rodríguez Ospina.

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Por esta razón, en una entrevista para el programa de entretenimiento La Red, contó delicado episodio que vivió con la menor, relacionado con la tendencia que se ha popularizado en las plataformas digitales relacionada con niñas interesadas en realizar extensas rutinas de skincare pese a su corta edad.

Durante la conversación, la también deportista señaló que su hija está a punto de cumplir 13 años y, efectivamente, se le ha despertado el interés por esta práctica. “Lastimosamente se volvió una realidad para todas las mamás”, dijo.

Según explicó Ospina, aunque intentó advertirle a Salomé, con la orientación de una dermatóloga, sobre los riesgos de usar productos de cuidado facial promocionados en redes sociales por creadoras de contenido e influenciadoras digitales, lamentablemente la menor terminó siendo víctima de esta tendencia.

“No fue posible hasta que realmente no tuvo como una alergia a todos los productos que eran bien delicados. Y un día le dije: ‘Mira, ni siquiera yo los uso’”, recordó.

Adicionalmente, la empresaria confesó que atravesó un año complejo como madre debido a la insistencia constante de Salomé por comprar y probar todo tipo de productos de skincare que veía en cualquier tienda a la que ingresaban, esto, sin tener en cuenta que muchos de esos artículos contenían ingredientes poco recomendables para alguien de su edad.

De hecho, hubo un año en el que la insistencia de la menor aumentó, especialmente durante un mes, etapa en la que Daniela Ospina se negó rotundamente a comprarle dichos productos, y se detuvo a pensar que también estaba lidiando con una problemática que enfrentan muchas madres. “Dije como: ‘¿En qué momento caí en esto?’, añadió.

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Por otro lado, indicó que también le explicó la importancia de pensar en el trabajo y esfuerzo que requiere comprar este tipo de artículos, para despertar esa consciencia que necesita a la hora de pensar cómo y en qué invertir el dinero de manera inteligente.

Con estas declaraciones, Ospina demostró que, aunque la situación con su hija no pasó a mayores, sí ha sido un proceso complejo que comprende perfectamente y que comparten muchas madres.