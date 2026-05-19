Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras más recordadas dentro del mundo de la astrología. Su legado permanece vivo gracias a su familia, que continúa compartiendo los mensajes y predicciones que dejó el reconocido astrólogo, manteniendo el interés de miles de seguidores que aún creen en sus orientaciones espirituales.

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Con miras al martes 19 de mayo, fueron divulgadas nuevas recomendaciones acompañadas de números de la suerte, especialmente dirigidos a quienes participan en loterías, chances y otros juegos de azar. Estas interpretaciones, marcadas por el simbolismo y el misticismo que caracterizaban a Walter Mercado, siguen despertando curiosidad entre quienes buscan atraer prosperidad y buena fortuna.

La recopilación de esta información estuvo a cargo de El Nuevo Herald, medio que organizó las predicciones según cada signo zodiacal para facilitar su consulta entre los lectores interesados en conocer las energías del día.

Horóscopo de Walter Mercado este 16 de mayo de 2026

Aries

Aumenta su determinación para alcanzar metas. Se abren oportunidades de viaje, nuevas amistades y posibilidades amorosas para quienes estén solteros.

Números de suerte: 11, 27, 6.

Tauro

Si tiene planes de viaje, conviene prepararse bien y anticipar posibles retrasos. La paciencia será clave. En el amor, habrá buena fortuna y oportunidades de conquista.

Números de suerte: 28, 30, 7.

Géminis

Se refuerzan el orden y la organización, impulsando confianza en sus capacidades. En el amor, será mejor evitar tensiones y luchas de poder.

Números de suerte: 12, 34, 5.

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Cáncer

Su carisma y seguridad estarán en alza. Es un buen momento para conectar con personas influyentes y disfrutar reuniones sociales exitosas.

Números de suerte: 7, 15, 4.

Leo

Será importante aceptar la realidad y actuar con firmeza. Cuenta con apoyo y reconocimiento, pero cada quien deberá asumir sus propias lecciones.

Números de suerte: 9, 10, 3.

Virgo

La espiritualidad cobrará fuerza. La reflexión, la meditación y las obras solidarias aportarán equilibrio emocional y mental.

Números de suerte: 5, 24, 41.

Libra

Buen momento para resolver asuntos pendientes y retomar contacto con personas distantes. El deseo de aprender y explorar nuevos conocimientos estará muy presente.

Números de suerte: 1, 44, 5.

Escorpio

Las tensiones emocionales comienzan a disiparse. Habrá apoyo familiar y oportunidades para disfrutar de invitaciones y buena compañía.

Números de suerte: 1, 15, 22..

Sagitario

Sus deseos fluirán con mayor facilidad. Es tiempo de disfrutar logros, invertir en sí mismo y actuar con responsabilidad.

Números de suerte: 6, 12, 30.

Capricornio

El trabajo exigirá dedicación, pero será esencial evitar el agotamiento. Mantener una actitud positiva y reservar tiempo para descansar será fundamental.

Números de suerte: 10, 7, 33.

Acuario

Renacen la energía y la esperanza. Recibirá apoyo en proyectos y habrá avances positivos en temas financieros.

Números de suerte: 10, 47, 9.

Piscis

Recupera el optimismo y las ganas de emprender nuevos proyectos. Los viajes serán favorables y asuntos legales podrían resolverse positivamente.

Números de suerte: 8, 10, 4.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento.