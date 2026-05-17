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Predicciones de Walter Mercado para hoy 17 de mayo: números de la suerte para ganar la lotería

Las sobrinas del fallecido astrólogo siguen entregando los mensajes para todos los 12 signos del zodiaco.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de mayo de 2026 a las 5:51 p. m.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Para este domingo 17 de mayo, miles de apostadores mantienen la esperanza de quedarse con alguno de los millonarios premios que entregan diariamente las loterías y chances en distintos lugares.

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En medio de esa expectativa, muchas personas recurren a la astrología en busca de orientación y señales de buena suerte. Uno de los referentes más recordados en este ámbito sigue siendo Walter Mercado, cuyo legado continúa vigente gracias a los mensajes y predicciones que conservó su familia para cada signo del zodiaco.

Las recomendaciones astrológicas son difundidas actualmente por sus sobrinas y recopiladas por El Nuevo Herald, medio que comparte diariamente las orientaciones, energías y números de la suerte dirigidos a quienes siguen creyendo en la visión espiritual del reconocido astrólogo.

Aries

Este domingo llega con claridad mental y nuevas oportunidades para tomar decisiones importantes. Conversaciones pendientes ayudarán a despejar dudas y abrir paso a nuevas conexiones.

Afirmación: “Mi mente se abre a posibilidades que me impulsan hacia adelante”.

Números de suerte: 8, 44, 17.

Tauro

La jornada favorece la organización económica y la estabilidad personal. Será un buen momento para ajustar planes y enfocarse en metas financieras sin dejarse influenciar por otros.

Afirmación: “Mis intenciones son positivas y constructivas”.

Números de suerte: 2, 10, 9.

Géminis

Mercurio impulsa claridad, movimiento y confianza. El día será ideal para expresarse, compartir ideas y recuperar seguridad personal.

Afirmación: “Me permito comunicar mi verdad con claridad y confianza”.

Números de suerte: 2, 10, 9.

Cáncer

La energía del día invita a descansar, ordenar emociones y escuchar la intuición. El silencio y la calma traerán equilibrio interior.

Afirmación: “Honro mis emociones y permito que mi intuición me guíe suavemente”.

Números de suerte: 10, 6, 14.

Leo

Las relaciones sociales cobrarán fuerza y surgirán conversaciones inspiradoras. Será un domingo ideal para compartir y dejarse sorprender.

Afirmación: “Atraigo conexiones que iluminan mi camino”.

Números de suerte: 24, 15, 41.

Virgo

La claridad mental ayudará a organizar asuntos laborales y proyectar metas a largo plazo. El día favorece la planificación.

Afirmación: “Organizo mi camino con inteligencia y propósito”.

Números de suerte: 5, 39, 27.

Libra

La jornada impulsa nuevas ideas, aprendizajes y experiencias diferentes. Será un buen momento para inspirarse y ampliar horizontes.

Afirmación: “Mi mente se expande hacia nuevas experiencias”.

Números de suerte: 50, 26, 33.

Escorpio

El día favorecerá conversaciones honestas y decisiones que ayuden a recuperar tranquilidad emocional.

Afirmación: “Transformo mis emociones en fortaleza interior”.

Números de suerte: 4, 40, 26.

Sagitario

La energía del domingo beneficia relaciones, acuerdos y reconciliaciones. Escuchar y dialogar será fundamental.

Afirmación: “Me abro a relaciones honestas y claras”.

Números de suerte: 42, 5, 48.

Capricornio

Será un día ideal para organizar rutinas, horarios y hábitos que aporten bienestar y estabilidad.

Afirmación: “Creo hábitos que fortalecen mi bienestar”.

Números de suerte: 26, 11, 39.

Acuario

La creatividad y la necesidad de expresarse estarán más activas. El domingo favorecerá actividades artísticas y momentos de disfrute.

Afirmación: “Expreso mi esencia con libertad”.

Números de suerte: 14, 18, 23.

Piscis

La jornada será favorable para reorganizar espacios, aclarar emociones y fortalecer vínculos familiares.

Afirmación: “Creo un espacio que sostiene mi paz emocional”.

Números de suerte: 22, 53, 48.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento